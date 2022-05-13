Гаджиев: «Не только у Семака не получается побеждать в еврокубках»

Бывший тренер «Крыльев Советов» похвалил рулевого «Зенита» .

На пролонгирование контракта смотрю в высшей степени положительно. Во-первых, никому не удавалось сохранять четыре года подряд клуб на верхней строчке. А во-вторых, никому не удавалось сохранять так долго тот благоприятный микроклимат, который есть сейчас в «Зените». То, что сделал Сергей Семак – это значительное достижение.