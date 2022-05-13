Гаджиев: «Не только у Семака не получается побеждать в еврокубках»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев похвалил рулевого «Зенита» Сергея Семака.
На пролонгирование контракта смотрю в высшей степени положительно. Во-первых, никому не удавалось сохранять четыре года подряд клуб на верхней строчке. А во-вторых, никому не удавалось сохранять так долго тот благоприятный микроклимат, который есть сейчас в «Зените». То, что сделал Сергей Семак – это значительное достижение.
Не только у Семака не получается на международном уровне. Ни у кого в России не складывается в еврокубках. Если взять отрезок после 2008 года и проследить динамику выступления наших клубов, то мы можем заметить, что наш футбол стабильно сдавал свои позиции. Не только «Зенит». Это общая тенденция. Мы системно отставали на протяжении многих лет. У «Зенита» больше средств и к нему внимания больше. До нынешнего руководства РФС, которое предпринимает серьезные действия для развития футбола, остальные управленцы работали крайне слабо.
Но оправдательный фактором это не является. Уже не один сезон результаты максимум средние в Европе.
Но оправдательный фактором это не является. Уже не один сезон результаты максимум средние в Европе.