Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гаджиев: «Не только у Семака не получается побеждать в еврокубках»

сегодня, 18:59

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев похвалил рулевого «Зенита» Сергея Семака.

На пролонгирование контракта смотрю в высшей степени положительно. Во-первых, никому не удавалось сохранять четыре года подряд клуб на верхней строчке. А во-вторых, никому не удавалось сохранять так долго тот благоприятный микроклимат, который есть сейчас в «Зените». То, что сделал Сергей Семак – это значительное достижение.

Не только у Семака не получается на международном уровне. Ни у кого в России не складывается в еврокубках. Если взять отрезок после 2008 года и проследить динамику выступления наших клубов, то мы можем заметить, что наш футбол стабильно сдавал свои позиции. Не только «Зенит». Это общая тенденция. Мы системно отставали на протяжении многих лет. У «Зенита» больше средств и к нему внимания больше. До нынешнего руководства РФС, которое предпринимает серьезные действия для развития футбола, остальные управленцы работали крайне слабо.

Все новости
Кавазашвили — о календаре РПЛ: «Не волнуйтесь, там никто не „химичит“»
Сегодня, 21:48
Радимов: «В этом сезоне у „Зенита“ были достойные матчи в Лиге чемпионов»
Сегодня, 20:32
Кобелев: «Расширять Премьер-Лигу нельзя»
Сегодня, 20:05
Халилович: «Если кто-то не захочет играть с клубами РПЛ, это их проблемы»
Сегодня, 19:43
Александр Мостовой: «В этот раз „Спартак“ не пропустит семь голов»
Сегодня, 19:16
Булыкин: «„Динамо“ нужны очки, чтобы побороться с „Сочи“ за второе место»
Сегодня, 19:01
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 20:08
Да, это так.

Но оправдательный фактором это не является. Уже не один сезон результаты максимум средние в Европе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 