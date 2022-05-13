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Силкин: «Это московская игра, дерби — результат непредсказуем»

сегодня, 18:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом».

Победа над «Аланией» в Кубке и выход в финал перед игрой с «Локомотивом» не имеют никакого значения. Приподнятое настроение? А «Локомотив» на домашнем поле тоже в приподнятом настроении будет. Кубок России — это совсем другой турнир. Игра с «Локомотивом» очень важна в плане распределения мест. Чтобы остаться на втором месте, «Динамо» нужно выигрывать. В последних играх «Локомотив» воспрял и выглядел довольно неплохо, тем более что в строй вернулся Антон Миранчук. Это московская игра, дерби — результат непредсказуем.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:00
У Динамо печальная статистика в играх с Локомотивом.
beefs
beefs
сегодня в 18:59
Ничейка - нормальный выход...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:57
Игра все покажет
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