Силкин: «Это московская игра, дерби — результат непредсказуем»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом».

Победа над «Аланией» в Кубке и выход в финал перед игрой с «Локомотивом» не имеют никакого значения. Приподнятое настроение? А «Локомотив» на домашнем поле тоже в приподнятом настроении будет. Кубок России — это совсем другой турнир. Игра с «Локомотивом» очень важна в плане распределения мест. Чтобы остаться на втором месте, «Динамо» нужно выигрывать. В последних играх «Локомотив» воспрял и выглядел довольно неплохо, тем более что в строй вернулся Антон Миранчук. Это московская игра, дерби — результат непредсказуем.