Орлов: «„Спартак“ – не конкурент „Зенита“. Было 5:0, было 7:1»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче «Зенита» против «Спартака» в РПЛ.
Лучший матч «Зенита» и «Спартака» по моей версии? Было 5:0, было 7:1...
«Спартак», к сожалению, для него, не конкурент «Зенита» в последние годы.
Представь что вы стали чемпионами за 3 тура до конца чемпионата?! Мотивации - ноль целых. ноль десятых, игроки основы уже одной ногой в отпуске, на чемоданах.
Я бы вообще на месте Семака, выпустил бы молодежь, по максимуму. Очень удачная игра для того, чтобы обкатать молодых игроков.
Вам, кстати, тоже нужно думать не о матче с Зенитом, а о финале Кубка России. Так что я бы не преувеличивал значение этого матча. Если только для Спартака, чтобы хоть как-то оправдаться за 1-7. Но, опять же, все равно для вас самый важный матч с Динамо. Если вы пролюбите кубок, то это будет катастрофа, учитывая ваш столетний юбилей.
Представь что вы стали чемпионами за 3 тура до конца чемпионата?! Мотивации - ноль целых. ноль десятых, игроки основы уже одной ногой в отпуске, на чемоданах.
Я бы вообще на месте Семака, выпустил бы молодежь, по максимуму. Очень удачная игра для того, чтобы обкатать молодых игроков.
Вам, кстати, тоже нужно думать не о матче с Зенитом, а о финале Кубка России. Так что я бы не преувеличивал значение этого матча. Если только для Спартака, чтобы хоть как-то оправдаться за 1-7. Но, опять же, все равно для вас самый важный матч с Динамо. Если вы пролюбите кубок, то это будет катастрофа, учитывая ваш столетний юбилей.