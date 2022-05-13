Орлов: «„Спартак“ – не конкурент „Зенита“. Было 5:0, было 7:1»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче «Зенита» против «Спартака» в РПЛ .

Лучший матч «Зенита» и «Спартака» по моей версии? Было 5:0, было 7:1...

«Спартак», к сожалению, для него, не конкурент «Зенита» в последние годы.