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Орлов: «„Спартак“ – не конкурент „Зенита“. Было 5:0, было 7:1»

сегодня, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о предстоящем матче «Зенита» против «Спартака» в РПЛ.

Лучший матч «Зенита» и «Спартака» по моей версии? Было 5:0, было 7:1...

«Спартак», к сожалению, для него, не конкурент «Зенита» в последние годы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 21:41
Насчёт истории согласен. С историей не поспоришь.
Baggio R.
Baggio R. ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:35
Я разве спорю, что это общепринятый срок? Мы о разных вещах говорим. В последние годы "Зенит" сильнее, действительно. Но история есть история, против нее не попрешь.
Сергей19
Сергей19
сегодня в 21:29
Орлов, как ты достал своим Зенитом.
Zak11
Zak11 ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 21:23
Согласен. Матч не должен представлять какой то крайне особой мотивации. Дежурная ничейка устроила бы обе стороны
KTS222
KTS222
сегодня в 20:48
Поставьте Гене капельницу
lotsman
lotsman ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 20:42
5 лет, это общепринятый, во всём мире, срок действия рейтингов достижений футбольных клубов. Дальше уже история. А если для тебя это тоже не объективно, то пожалуйста, 12 тур нынешнего чемпионата. Это объективно?
BDA81
BDA81 ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 20:37
Тут соскакивать не чего, умный человек сам поймёт.
санек002
санек002
сегодня в 20:27
ГЕН А ГДЕ ТЫ ЗЕНИТ ТО УВИДЕЛ?РАНЬШЕ БЫЛ ЗЕНИТ!УВАЖАЛИ ЛЮДИ УВАЖАЛ Я А СЕЙЧАС?!СБОРНАЯ ДЕНЕЖНЫХ МЕШКОВ!И НА БУДУЩИЙ ГОД СОБИРАЕТЕСЬ ВСЁ ЛУЧШЕЕ КУПИТЬ ЗА СЧЕТ СПОНСОРА-НАС ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:25
Давненько не слышно было уханья!))
t272nm
t272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 20:19, ред.
Какая соломка, побойся бога!

Представь что вы стали чемпионами за 3 тура до конца чемпионата?! Мотивации - ноль целых. ноль десятых, игроки основы уже одной ногой в отпуске, на чемоданах.

Я бы вообще на месте Семака, выпустил бы молодежь, по максимуму. Очень удачная игра для того, чтобы обкатать молодых игроков.

Вам, кстати, тоже нужно думать не о матче с Зенитом, а о финале Кубка России. Так что я бы не преувеличивал значение этого матча. Если только для Спартака, чтобы хоть как-то оправдаться за 1-7. Но, опять же, все равно для вас самый важный матч с Динамо. Если вы пролюбите кубок, то это будет катастрофа, учитывая ваш столетний юбилей.
Baggio R.
Baggio R. ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:16
Причем здесь 5 лет? Я говорю об общем балансе, который сейчас не в пользу "Зенита". А составы каждый год меняются, за пять лет можно всю команду обновить, так что и это не объективное сравнение.
vova505
vova505
сегодня в 20:16
На данный момент (!) все таки наверное не конкурент, учитывая результаты последних встреч. Насчёт "в последние годы" не знаю.
В предстоящей игре зенит может не показать свою силу. Зачем им рваться то? Дело сделано, чемпионство добыто.
berda2003
berda2003 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 20:03
начал красиво: "Что одну в рот..." потом соскочил, продолжай...
alexamit
alexamit
сегодня в 19:59
А где был ваш зенит,когда Спартак десять раз становился чемпионом России,а до этого раз десять-одиннадцать чемпионом СССР?В ГЛУБОКОЙ 63!!!
minai
minai
сегодня в 19:58
Человек в солидном возрасте, а его троллинг на уровне школьника-гопника.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:49
Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий. (Фазиль Искандер)
Что есть в этом про Спартак и Зенит.
lotsman
lotsman ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 19:41
Такую статистику можно приводить если команды, за весь этот период, находились в одних и тех же составах. Футбольные рейтинги приводятся за последние (максимум) пять лет. А по этой статистике было проведено 14 матчей, 8 матчей выиграл Зенит, 3 матча Спартак и 3 матча в ничью, с общим счётом 22 - 12 в пользу Зенита.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 19:40
Соломку стелишь?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:31
Даже гена подкалывает спартак и спартачей.
t272nm
t272nm
сегодня в 19:30
Спартак может легко победить Зенит. У наших нет мотивации, мы уже чемпионы, поэтому напрягаться команда точно не будет. Так что у Спартака хорошие шансы на победу. Опять же, если Спартак выиграет, то Ваноли, наверняка, оставят. А это всем выгодно.:)))
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:28
У Генашки короткая память как никак мужичку 77 лет да и родом с украины!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 19:26
ПО делу!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 19:22
А ЦСКА можешь?! В последних 10-и играх с Зенитом Спартак проиграл 5 раз а ЦСКА 7! Шутка ли, у ЦСКА в 20-и играх с Зенитом с 2014 года лишь 1 победа!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 19:12
При всём желании не могу даже представить, что спартак сможет обыграть зенит.
BDA81
BDA81
сегодня в 19:11, ред.
Вот не люблю такие высказывания, ну проиграет Зенит 3:0 сейчас Спартаку что скажет Орлов?! Каждый у каждого может выиграть. Всегда нужно уважать соперника! Что Зарема, что Орлов своими высказываниями явно показывают что люди вообще даже близко к футболу не относяться))Что одну в рот ,что другого в рот срут кошки ну или кони)))))))))))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:08
До тотального преимущества в противостоянии питерцам ещё далеко. Всего они провели 159 игр между собой. 66 побед у "Спартака", 49 у "Зенита". Ещё 44 матча закончились вничью.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:48
Станет 0-1 и победит Спартак и все забудут 7-1.
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