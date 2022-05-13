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Белоус: «Я бы поставил Зарему генеральным директором „Спартака“»

сегодня, 14:14

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о Зареме Салиховой.

Зареме всё допустимо. Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Зарема – потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда она что-то говорит. Думаю, что это ее личное мнение. Нам, болельщикам и специалистам, остается только восторгаться этой женщиной. Я бы на месте Федуна поставил Зарему генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам.

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Все комментарии
Aleks365
Aleks365
сегодня в 15:35
А Вратарем ее нельзя поставит.
1 984
1 984
сегодня в 15:20, ред.
Де факто она им и является.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:16
Зарема похожа клеопатра из России.)Очень красивая и умная принцесса.
Может быть Зарема ой ( Ой это 🌙)))Когда нибудь станет директором клуба СПАРТАКА.
kolpino08
kolpino08
сегодня в 15:10
"звизда" Спартаку в таком случае. Одна. Огромная.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:08
Покурил малеха)))
Anisovich
Anisovich
сегодня в 15:05
И тогда спартак можно смело отправлять в ФНЛ.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:03
как красиво начал..."Я бы поставил Зарему..." и сдулся...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:03
Зарема без должостей всяких управляет спартаком, даже гадает на картах и кофейной гуще так, что белоус аут.
Loko57
Loko57
сегодня в 14:58
Офигенно когда какой-то 11 высказывает личное мнение за общественное!
альсато
альсато ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 14:54
в ресторане..клиент спрашивает официанта..ваш вообще повар пробует, что он готовит?..ответ: если наш повар будет пробовать все, что он готовит..то будет по больницам валяться)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:52
Пусть – безумная идея, —
Вы не решайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем, дата, подпись,
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь ,
Мы напишем в спортлото!!!
(В. Высоцкий)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:26
её место на кухне и то не доверил бы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Славно он протроллил Спартак...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:16
Понятное дело, она его никогда не займёт. Потому что на этом месте можно провалиться и самому отвечать за результаты, а на месте болтливой любовницы Федуна отвечать только за успехи, а провалы объяснять в телеграме работой менеджмента "Спартака".
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:16
Зарема и так в Спартаке главная.
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