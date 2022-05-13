Белоус: «Я бы поставил Зарему генеральным директором „Спартака“»

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о Зареме Салиховой.

Зареме всё допустимо. Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Зарема – потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда она что-то говорит. Думаю, что это ее личное мнение. Нам, болельщикам и специалистам, остается только восторгаться этой женщиной. Я бы на месте Федуна поставил Зарему генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам.