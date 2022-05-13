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Наумов: «Если „Локомотив“ забьёт, он не упустит победу»

сегодня, 17:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча команды против «Динамо» в РПЛ.

Не думаю, что игра будет результативной, будет один-два гола — не более. Скорее всего будет ничья 1:1. «Динамо» последнее время выглядит не очень. «Локомотив» тоже не может пока найти свою игру. Зажатость «Динамо» не позволит железнодорожникам забить много мячей.

С возвращением Миранчука, игры Изидора «Локомотив» сможет навязать борьбу «Динамо». Вся надежда у них только на атаку, потому что с обороной у «железнодорожников» просто беда. Если «Локомотив» забьёт, он не упустит победу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:49
Обе команды на финише не блещут своей игрой
Capral
Capral
сегодня в 17:43
Грядёт договорняк, уверен. Локомотиву очки не нужны, Динамо- даже очень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:37
Динамо просто поплыло...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:31
Забьёт и встанет стеной у своих ворот?)) А если ему первому забьют?
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 17:24
Ключевое слово "если"
drug01
drug01
сегодня в 17:24
Это верно
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