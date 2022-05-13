Наумов: «Если „Локомотив“ забьёт, он не упустит победу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча команды против «Динамо» в РПЛ .

Не думаю, что игра будет результативной, будет один-два гола — не более. Скорее всего будет ничья 1:1. «Динамо» последнее время выглядит не очень. «Локомотив» тоже не может пока найти свою игру. Зажатость «Динамо» не позволит железнодорожникам забить много мячей.

С возвращением Миранчука, игры Изидора «Локомотив» сможет навязать борьбу «Динамо». Вся надежда у них только на атаку, потому что с обороной у «железнодорожников» просто беда. Если «Локомотив» забьёт, он не упустит победу.