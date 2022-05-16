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Милонов: «Протесты фанатов „Спартака“ не повлияют на решение властей»

сегодня, 16:54

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение активных болельщиков «Спартака» продолжать бойкот матчей «красно-белых». Фанаты выступили с заявлением, что не будут посещать игру финала Кубка России против «Динамо».

Могу посочувствовать парням из «Спартака». Споры и недопонимания с законодателями их фанатов выше, чем поддержка любимой команды. Не нравится тебе закон о Fan ID? Хорошо. Выступай против. Но наказывать любимую команду из-за этого… Кого они наказывают? Спортивные власти? Нет, они наказывают собственную команду, людей, за которых они как бы болеют и как бы переживают. Конечно, в этом законе для многих есть кажущиеся проблемы. Но зачем этот закон обсуждать, если они из-за каких-то своих политических противоречий не хотят быть фанатами. Считаю, что настоящий любитель спорта не может отказаться от поддержки любимой команды, даже если ему что-то не нравится. А сидеть в баре, квасить пиво и говорить, что ему что-то там не нравится…

Никак данные протесты не повлияют на решение властей. Это не способ. Я прекрасно понимаю алгоритм работы и с общественными организациями, и сообществами. Так это не работает. Руки выкручивать — это глупо. Если что-то не нравится, ну придите и поговорите, обсудите. Но не таким образом идиотским. Естественно, во всем нужен диалог. Подключите команду, чтобы она поддержала вас, к депутатам идите. Некоторые из них болеют за «Спартак». Наш министр иностранных дел болеет за этот клуб. Иначе получается, что вы такие красавчики и не ходите на стадион, а команда переживает.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:50
Иногда законы необходимо дорабатывать и даже отменять, чтобы людям проще и лучше жилось. Тем более, если закон плохо проработан и от него вреда больше, чем пользы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:46
Милонова в отставку!
shlomo2
shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:29
Ну да.... остальные "пассив полный"....:))))
beefs
beefs
сегодня в 17:23
закон есть закон, его нужно исполнять..
альсато
альсато
сегодня в 17:17
Любой закон-это насилие над личностью!...а без законов-гибель личности!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:13
В контексте комментариев от эксперта по ЛГБТ Милонова это очень актуально)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:11
"Подключите команду, чтобы она поддержала вас, к депутатам идите. Некоторые из них болеют за «Спартак». Наш министр иностранных дел болеет за этот клуб."

Это Милонов предлагает воспользоваться кумовством для принятия нужного закона или просто говорит, что для депутатов важна не суть закона, а клуб, за который они болеют?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:08
В данном контексте мне не нравится слово "активные"!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:05
Власть то у нас не пробиваемая
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:05
Какой депутат такие и законы.
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