Милонов: «Протесты фанатов „Спартака“ не повлияют на решение властей»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение активных болельщиков «Спартака» продолжать бойкот матчей «красно-белых». Фанаты выступили с заявлением, что не будут посещать игру финала Кубка России против «Динамо».

Могу посочувствовать парням из «Спартака». Споры и недопонимания с законодателями их фанатов выше, чем поддержка любимой команды. Не нравится тебе закон о Fan ID? Хорошо. Выступай против. Но наказывать любимую команду из-за этого… Кого они наказывают? Спортивные власти? Нет, они наказывают собственную команду, людей, за которых они как бы болеют и как бы переживают. Конечно, в этом законе для многих есть кажущиеся проблемы. Но зачем этот закон обсуждать, если они из-за каких-то своих политических противоречий не хотят быть фанатами. Считаю, что настоящий любитель спорта не может отказаться от поддержки любимой команды, даже если ему что-то не нравится. А сидеть в баре, квасить пиво и говорить, что ему что-то там не нравится…

Никак данные протесты не повлияют на решение властей. Это не способ. Я прекрасно понимаю алгоритм работы и с общественными организациями, и сообществами. Так это не работает. Руки выкручивать — это глупо. Если что-то не нравится, ну придите и поговорите, обсудите. Но не таким образом идиотским. Естественно, во всем нужен диалог. Подключите команду, чтобы она поддержала вас, к депутатам идите. Некоторые из них болеют за «Спартак». Наш министр иностранных дел болеет за этот клуб. Иначе получается, что вы такие красавчики и не ходите на стадион, а команда переживает.