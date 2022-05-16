Активные болельщики «Спартака» отказались прийти на финал Кубка России

Активные болельщики «Спартака» продолжат поддерживать бойкот матчей команды в знак протеста на введение закона о Fan ID.

Обращение заводящего фанатов «Спартака» Михаила Дивинского в преддверии финала Кубка России:

Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.



Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему — бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».



Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.



Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.



Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня — мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.



И ещё раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!