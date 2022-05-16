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Активные болельщики «Спартака» отказались прийти на финал Кубка России

сегодня, 15:34

Активные болельщики «Спартака» продолжат поддерживать бойкот матчей команды в знак протеста на введение закона о Fan ID.

Обращение заводящего фанатов «Спартака» Михаила Дивинского в преддверии финала Кубка России:

Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.

Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему — бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».

Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.

Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.

Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы! Отказавшись от отстаивания интересов сегодня — мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.

И ещё раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 17:47
100 лет команде и финал кубка бывает не каждый день. Гибче надо быть, это исторический момент, а Спартак свою историю не мало запятнал, футболистам в такое время нужна поддержка, а не принципы, странно, что фаны КБ этого не понимают...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:34
Выглядит как ультиматум.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 17:08
Вот теперь мы видим, что им важно. Не команда им важна, не клуб…им важно, чтобы могли дебоширить безнаказанно.
Собственно, ничего удивительного. Всегда было ясно, что им плевать на футбол и на Спартак
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:06
Конкретные перекосы в "болении" привели к введению Fan ID...
И битва с "ветряными мельницами" будет проигрышна, по определению...
Удачи Спартаку в Кубке, Динамо - серебро Чемпа, коняшкам утешительный деревянный приз и перШпективу тренерского мостика с Леонидом! Хотя нет, последнее не надо и так нагрузка на судей большая....))))
Futurista
Futurista
сегодня в 17:05
Спартак отнесется с пониманием и разгромит Динамо без них...
79b56wq88bfy
79b56wq88bfy
сегодня в 16:47
А их поддержка точно не помешала бы
FenixSL
FenixSL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:41
так что мешает им показать как фанаты условного зенита и цска могут не просто болтать?
ах да..ничего не мешает)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:36
все мы знаем что большинство как раз пассивных людей
и не только среди спартака.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Да болтать помногу чисто спартаковская тема...
альсато
альсато
сегодня в 16:15
а чем "АКТИВНЫЕ" болельщики (без задней мысли) Спартака, отличаются от "простого" поклонника команды?..бьют в барабаны, да матерятся при женщинах и детях?...нет..действительно я не знаю..есть.конечно, фант клуб..объясните пожалуйста
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:03
Как-то это стрёмно
diodert55557
diodert55557
сегодня в 15:59
Молодцы! (без сарказма).
айди убьёт весь дух футбольного боления....
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:57
Ну, Динамо победит.
drug01
drug01
сегодня в 15:52
Значит всё в силе...
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:52
С такими болельщиками и врагов не нужно. Яркий пример - вчерашнее дерби, где зенитовский сектор без труда подавил весь остальной стадион кузьмы (пишу это без оскорбительного тона) и даже цинично заглушил спартаковский гимн.
Зато у спартаковцев - принципы, которые понятны только им и от которых отказались все ранее с таким же апломбом поддержавшие бойкот. Хотя всем давно известно, что все организованные фанатские группировки - лишь игрушки в чьих-то руках, даже если большинство самих фанатов этого не понимает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:50
В целом они правы.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:46
Да ничего страшного. Придут депутаты ГД , их у нас как раз на полный стадион наберется .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:45
Вот "молодцы"
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