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Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой»

сегодня, 12:16
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа21.05.2022 в 17:00 Не начался

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить матч с «Уфой». Об этом объявила пресс-служба казанцев.

В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру.

Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!

Чтобы получить бесплатный билет, болельщикам нужно будет либо обратиться в одну из касс, обозначенных на сайте клуба, либо оформить его на сайте «Рубина». В одни руки или на один аккаунт можно оформить не более четырех билетов.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ ZeroRiot (раскрыть)
сегодня в 14:51
Ошибся,Башкирии!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:22
Минуточку... Минуточку... А можно огласить поименный список, страна должна знать финансовых и спортивных героев в лицо!
Знатог
Знатог
сегодня в 14:18
Вот шпекулянты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:14
Мой текст будет коротким. ДОЖИЛИ!!!
ZeroRiot
ZeroRiot ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 13:47
Мордовию????
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 13:44
Уфа, со своим паласом, должна кануть в лету.
1 984
1 984
сегодня в 13:39
Хорошо, если на самом деле так мотивированны.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:38, ред.
А может быть подкупили всех футболистов уфы??!! Что скорее всего так!!! Даже если они выкупили билеты все,которые предпологалися уфимским болельщикам то,это как минимум хамство!!!!! Конечно же руководство казани положили огромнейший прибор на весь Башкортостан,такого эгоизма не ожидал ,если честно!!! Значит больше пяти предметов покупать нельзя в гребанных пятерочках,а тут билеты все причем!!!! Теперь от души желаю с@к@ что бы проиграли,хотя раньше такого не желал!!! Надеюся у футболистов уфы будет тройная мотивация,только непроиграйте!!! Казань в фнл!!!!!
asraeil
asraeil
сегодня в 13:11, ред.
Так Ак барс арена вмещает 45 тысяч, они все 45 тысяч выкупили или там какое-то ограничение по посещаемости?

Южной трибуны нет вроде...Если даже билет по 1500 то это 67,5 млн рублей, что очень ощутимая сумма даже если поделить на 20 человек.

Хотя зная руководство Рубина, про выкуп они конечно придумали ловко, но на самом деле просто сделали вход бесплатным. Хотят тем самым немного оправдаться перед болельщиками за позорный провал!
протон
протон
сегодня в 13:10
Обязательно до этой ситуации надо было доводить?
протон
протон
сегодня в 13:09
Посмотреть как Агаларов отгружает?)
zt6ymys54kq7
zt6ymys54kq7
сегодня в 13:08, ред.
Это им не поможет, Гамид Агаларов оформит двадцаточку, а Лёнька отправится бороздить просторы пердива
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:08
Удачи Уфе.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:05
Перед началом чемпионата я предполагал что с таким бюджетом Рубин будет бороться за медали. Эх Лёня
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:02
Надо еще на входе по шкалику водки раздавать , иначе на футбол в Казани не ходят .
dok66
dok66
сегодня в 13:02
Удачи Рубину . Надеюсь эта акция даст им дополнительную мотивацию .
альсато
альсато ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 12:53
нам до лампочки!...Кто достанется-с теми и сыграем!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:50
Что тут сказать...: хорошая у них з/п..., сожалеют страшно!
Знатог
Знатог
сегодня в 12:40
Вот он, матч сезона! Что там какие-то Реал-Ливерпуль! У нас импортозамещение. Уфа даешь движение вверх!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:38
Игра то решающая!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 12:37
Ну тал решили.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:36
Ну и ладно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:34
Прям не знаю хорошо или плохо если Рубин достанется нашим СКА
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 12:34
Позвольте чуть-чуть добавлю.
Важная игра не только года и века.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:32
Удачи Рубину! Уфа должна вылететь
Cat01
Cat01
сегодня в 12:29
Важная игра года!!!
radone
radone
сегодня в 12:27
Представьте, что вы - житель Казани и вы слышите фразу: "приходите поддержать нас на важнейшем матче сезона", вы наверное подумаете, что Рубин борется за чемпионство с Зенитом каким-нибудь или Локомотивом и в последнем матче все решится ? Интересно кто-нибудь думал в Рубине, что важнейший матч сезона для них будет матч за выход в лучшую лигу мира ?
Futurista
Futurista
сегодня в 12:24
Теперь по законам жанра должны найтись люди, которые быстренько получат бесплатные билеты и продадут)...
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