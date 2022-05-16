Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой»

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить матч с «Уфой». Об этом объявила пресс-служба казанцев.
В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру.
Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!
Чтобы получить бесплатный билет, болельщикам нужно будет либо обратиться в одну из касс, обозначенных на сайте клуба, либо оформить его на сайте «Рубина». В одни руки или на один аккаунт можно оформить не более четырех билетов.
Южной трибуны нет вроде...Если даже билет по 1500 то это 67,5 млн рублей, что очень ощутимая сумма даже если поделить на 20 человек.
Хотя зная руководство Рубина, про выкуп они конечно придумали ловко, но на самом деле просто сделали вход бесплатным. Хотят тем самым немного оправдаться перед болельщиками за позорный провал!
Южной трибуны нет вроде...Если даже билет по 1500 то это 67,5 млн рублей, что очень ощутимая сумма даже если поделить на 20 человек.
Хотя зная руководство Рубина, про выкуп они конечно придумали ловко, но на самом деле просто сделали вход бесплатным. Хотят тем самым немного оправдаться перед болельщиками за позорный провал!