Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой»

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить матч с «Уфой». Об этом объявила пресс-служба казанцев.

В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру.

Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!