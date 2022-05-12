Колосков: «Надо разрешить продажу на стадионах и крепких напитков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о разрешении правительства Москвы в качестве эксперимента продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

Я давно говорил, что нужно разрешить продажу алкоголя на стадионах: не только пиво, но и крепкие напитки. Никакого вреда и ущерба не приносит ни людям, ни футболу, наоборот, заставит людей пораньше прийти на стадион, сесть за стол и заказать себе что-нибудь.

Я согласен на это, если будет цивилизованная продажа алкоголя, чтобы не было забегаловок. Человек должен прийти с семьей в подтрибунное помещение, сесть за стол, и чтобы его обслуживали нормально. На стадионах должна быть качественная еда, напитки и обслуживание, только в таком случае я поддерживаю продажу алкоголя, но если будет как забегаловка, то принесет вред.