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Колосков: «Надо разрешить продажу на стадионах и крепких напитков»

сегодня, 20:58

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о разрешении правительства Москвы в качестве эксперимента продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

Я давно говорил, что нужно разрешить продажу алкоголя на стадионах: не только пиво, но и крепкие напитки. Никакого вреда и ущерба не приносит ни людям, ни футболу, наоборот, заставит людей пораньше прийти на стадион, сесть за стол и заказать себе что-нибудь.

Я согласен на это, если будет цивилизованная продажа алкоголя, чтобы не было забегаловок. Человек должен прийти с семьей в подтрибунное помещение, сесть за стол, и чтобы его обслуживали нормально. На стадионах должна быть качественная еда, напитки и обслуживание, только в таком случае я поддерживаю продажу алкоголя, но если будет как забегаловка, то принесет вред.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:41
Совсем рехнулся старый алкаш! Что он несёт? Если пиво ещё куда ни шло и то очень спорно для русского, то крепкий алкоголь - это позорный приговор нашим стадионам и футболу, где его разрешат!
Cat01
Cat01
сегодня в 21:40
Тогда будет очень весело...
beefs
beefs
сегодня в 21:39
во дает, так на стадионе еще нужно открыть еще сауны, что бы после футбола провести досуг...
berda2003
berda2003
сегодня в 21:37
если начнут бухать цивилизованно до игры - на трибуны никто не выйдет - будут футбол по телеку смотреть в баре, под трибуной...
что значит ВИП-персонал советский - нихрена не знает народ с которым живёт рядом...
Futurista
Futurista
сегодня в 21:36
ssmith589
ssmith589
сегодня в 21:28
Он как бы намекает, что в трезвом виде смотреть на наш футбол никто не будет.
STAVR 2015
STAVR 2015
сегодня в 21:26
Можно тогда и путан заодно на стадиках разрешить.Выпил,пошалил и довольный домой потопал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:18
А зачем ,достаточно и пива.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:08
Так из стадиона сделают кабак.
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