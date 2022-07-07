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Малый вошёл в состав ЭСК РФС

07 июля 2022, 10:52

Эдуард Малый вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а Павел Каманцев стал её председателем.

Ранее Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС.

Эдуард Малый был арбитром высшего дивизиона чемпионата России с 2005-го по 2012 год. Сейчас он работает инспектором на матчах РПЛ.

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makkie
makkie ответ протон (раскрыть)
07 июля в 18:01
Тем более ценный кадр для РФС и ЭСК )))
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 17:50
Да уж... Да на нём же клейма ставить негде!
makkie
makkie
07 июля в 11:29
Офигеть!
Это же долговязый лысеющий и косячный судья. Если не ошибаюсь, его и отстранили от судейства из-за постоянных ошибок. Прекрасно помню как он засуживал Спартак в своё время.
drug01
drug01
07 июля в 10:52
Очень хорошо
Гость
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