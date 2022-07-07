Малый вошёл в состав ЭСК РФС

1657180337

07 июля 2022, 10:52

Эдуард Малый вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС , а Павел Каманцев стал её председателем.

Ранее Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС .