Малый вошёл в состав ЭСК РФС

Эдуард Малый вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а Павел Каманцев стал её председателем.
Ранее Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС.
Эдуард Малый был арбитром высшего дивизиона чемпионата России с 2005-го по 2012 год. Сейчас он работает инспектором на матчах РПЛ.
Это же долговязый лысеющий и косячный судья. Если не ошибаюсь, его и отстранили от судейства из-за постоянных ошибок. Прекрасно помню как он засуживал Спартак в своё время.
Это же долговязый лысеющий и косячный судья. Если не ошибаюсь, его и отстранили от судейства из-за постоянных ошибок. Прекрасно помню как он засуживал Спартак в своё время.