Президент ПСЖ: «Карьера Гальтье достойна восхищения»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение главным тренером команды.

Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье «Пари Сен-Жермен». Его карьера достойна восхищения. Он был успешен во всех клубах, в которых работал. Его успех исходит из исключительной индивидуальности, позволяющей ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышления, полностью обращенного на коллектив.

Гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом.