Президент ПСЖ: «Карьера Гальтье достойна восхищения»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение Кристофа Гальтье главным тренером команды.
Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье «Пари Сен-Жермен». Его карьера достойна восхищения. Он был успешен во всех клубах, в которых работал. Его успех исходит из исключительной индивидуальности, позволяющей ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышления, полностью обращенного на коллектив.
Гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом.
Удачи ему во всем..
Удачи ему во всем..