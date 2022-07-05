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Президент ПСЖ: «Карьера Гальтье достойна восхищения»

05 июля 2022, 20:15

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение Кристофа Гальтье главным тренером команды.

Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье «Пари Сен-Жермен». Его карьера достойна восхищения. Он был успешен во всех клубах, в которых работал. Его успех исходит из исключительной индивидуальности, позволяющей ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышления, полностью обращенного на коллектив.

Гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом.

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Все комментарии
8s9vg8zszj8j
8s9vg8zszj8j
06 июля в 15:35
То что француз это очень хорошо. А так не верится, что сможет усадить на лавку например выпавшего из формы лейси.. Ну а если сможет диктовать условия футболистам и сможет их мотивировать, то может и выйдет толк.

Удачи ему во всем..
barcamilan
barcamilan
05 июля в 21:43
средненький тренер, ничего не добьетесь
Борислaв
Борислaв
05 июля в 20:16
Погодь хвалить...через годик нового искать будете
Гость
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