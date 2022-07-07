Тренер Де Зерби покинул «Шахтёр»

Роберто Де Зерби больше не является главным тренером донецкого «Шахтёра». Итальянский тренер официально расторг контракт, первоначально действовавший до 2023 года, который связывал его с украинским клубом.
Последним матчем Де Зерби с донецким «Шахтёром» был товарищеский поединок против хорватского «Хайдука» в мае. С «Шахтёром» итальянский тренер выиграл чемпионат Украины.
Сейчас горняков разобрали на винтики, н стадиона своего, ни команды....печально
Надеюсь все наладится и Шахтер снова будет одним из сильнейших клубов восточной европы! Удачи Вам горняки!!!
Сейчас горняков разобрали на винтики, н стадиона своего, ни команды....печально
Надеюсь все наладится и Шахтер снова будет одним из сильнейших клубов восточной европы! Удачи Вам горняки!!!