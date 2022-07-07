Тренер Де Зерби покинул «Шахтёр»

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07 июля 2022, 03:54

больше не является главным тренером донецкого «Шахтёра». Итальянский тренер официально расторг контракт, первоначально действовавший до 2023 года, который связывал его с украинским клубом.

Последним матчем Де Зерби с донецким «Шахтёром» был товарищеский поединок против хорватского «Хайдука» в мае. С «Шахтёром» итальянский тренер выиграл чемпионат Украины.