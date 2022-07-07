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Тренер Де Зерби покинул «Шахтёр»

07 июля 2022, 03:54

Роберто Де Зерби больше не является главным тренером донецкого «Шахтёра». Итальянский тренер официально расторг контракт, первоначально действовавший до 2023 года, который связывал его с украинским клубом.

Последним матчем Де Зерби с донецким «Шахтёром» был товарищеский поединок против хорватского «Хайдука» в мае. С «Шахтёром» итальянский тренер выиграл чемпионат Украины.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 июля в 06:56
Ничего не имею против Украины но даже в мирное время из двух украинских грандов больше нравился Шахтер Мирки Луческу.....который ставил более комбинационный футбол (ну Бразильцы по другому не играют)
Сейчас горняков разобрали на винтики, н стадиона своего, ни команды....печально
Надеюсь все наладится и Шахтер снова будет одним из сильнейших клубов восточной европы! Удачи Вам горняки!!!
1 984
1 984
07 июля в 04:13
Удачи в дальнейшей карьере.
9an8zea6snyd
9an8zea6snyd
07 июля в 03:57
Ему виднее
Гость
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