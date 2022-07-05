Кристоф Гальтье назначен главным тренером ПСЖ

Пресс-служба ПСЖ объявила о назначении Кристофа Гальтье на должность главного тренера клуба.
Контракт с 55-летним специалистом подписан до лета 2024 года.
Последним клубом в карьере Гальтье была «Ницца», которую он тренировал в сезоне 2021/22.
Пресс-служба ПСЖ объявила о назначении Кристофа Гальтье на должность главного тренера клуба.
Контракт с 55-летним специалистом подписан до лета 2024 года.
Последним клубом в карьере Гальтье была «Ницца», которую он тренировал в сезоне 2021/22.
Так и у Гальтье должен быть вызов, тем более у него будет поддержка от Кампуша.
Но возможен такой вариант о котором вы сказали - смена состава или частичная смена состава. У Клоппа в Боруссии Д заняло 2 сезона для построения чемпионской команды в Бундеслиге. Анчелотти выиграл на 2-й сезон кубок ЛЧ. Наверное тут будет решать доверие со стороны руководства клуба и нужно ждать хотя бы 2 сезона и совершать подходящие трансферы. Наверное ситуация ближе к Анчелотти, учитывая что Анчелотти подвергался критике в Милане, но в руководстве верили в тренерский талант Анчелотти.
Если Гальтье создаст тот же "Ромб" Анчелотти в Милане по схеме 4-4-2 с которой Гальтье знаком, то по крайней мере команда будет интересной. Но нужны такие мастера как у Милана, частично они есть в ПСЖ. Мбаппе в роли Кака, Неймар в роли Шевченко, Месси в роли Креспо, Вейналдум в роли Зеедорфа, есть хороший кипер как Доннарумма в роли Диды. Защита по именам и классу все таки была выше у Милана. Наверное Гальтье разберётся кто ему нужен, а Кампуш подберет. Но "Ромб" Анчелотти в Милане по исполнению был сложен. Четверка полузащитников должна была быть мобильной. Кака мог трасформироваться, а Зеедорф выдвигаться вперед, тогда как Пирло и Гаттузо могли закрывать разные участки в середине поля. Ливерпуль в Стамбульском финале ЛЧ не смог сдержать центр поля в первой тайме именно из-за полузащиты, слишком головокружительно играла полузащита Милана. Поэтому Бенитес поставил 5 полузащитников в центре поля во втором тайме.
Наверное Гальтье сможет такое построить в ПСЖ, может они сразу не выиграют ЛЧ, но команда будет играть солидно.
Так и у Гальтье должен быть вызов, тем более у него будет поддержка от Кампуша.
Но возможен такой вариант о котором вы сказали - смена состава или частичная смена состава. У Клоппа в Боруссии Д заняло 2 сезона для построения чемпионской команды в Бундеслиге. Анчелотти выиграл на 2-й сезон кубок ЛЧ. Наверное тут будет решать доверие со стороны руководства клуба и нужно ждать хотя бы 2 сезона и совершать подходящие трансферы. Наверное ситуация ближе к Анчелотти, учитывая что Анчелотти подвергался критике в Милане, но в руководстве верили в тренерский талант Анчелотти.
Если Гальтье создаст тот же "Ромб" Анчелотти в Милане по схеме 4-4-2 с которой Гальтье знаком, то по крайней мере команда будет интересной. Но нужны такие мастера как у Милана, частично они есть в ПСЖ. Мбаппе в роли Кака, Неймар в роли Шевченко, Месси в роли Креспо, Вейналдум в роли Зеедорфа, есть хороший кипер как Доннарумма в роли Диды. Защита по именам и классу все таки была выше у Милана. Наверное Гальтье разберётся кто ему нужен, а Кампуш подберет. Но "Ромб" Анчелотти в Милане по исполнению был сложен. Четверка полузащитников должна была быть мобильной. Кака мог трасформироваться, а Зеедорф выдвигаться вперед, тогда как Пирло и Гаттузо могли закрывать разные участки в середине поля. Ливерпуль в Стамбульском финале ЛЧ не смог сдержать центр поля в первой тайме именно из-за полузащиты, слишком головокружительно играла полузащита Милана. Поэтому Бенитес поставил 5 полузащитников в центре поля во втором тайме.
Наверное Гальтье сможет такое построить в ПСЖ, может они сразу не выиграют ЛЧ, но команда будет играть солидно.