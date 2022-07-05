Кристоф Гальтье назначен главным тренером ПСЖ

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05 июля 2022, 15:25

Пресс-служба ПСЖ объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Контракт с 55-летним специалистом подписан до лета 2024 года.

Последним клубом в карьере Гальтье была «Ницца», которую он тренировал в сезоне 2021/22.