Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2022/2023

Кристоф Гальтье назначен главным тренером ПСЖ

05 июля 2022, 15:25

Пресс-служба ПСЖ объявила о назначении Кристофа Гальтье на должность главного тренера клуба.

Контракт с 55-летним специалистом подписан до лета 2024 года.

Последним клубом в карьере Гальтье была «Ницца», которую он тренировал в сезоне 2021/22.

Все новости
ОфициальноБелорусский специалист пополнил тренерский штаб «Алании»
Вчера, 15:02
В «Санта-Коломе» объяснили, почему назначили Черышева главным тренером
22 июля
ОфициальноДмитрий Черышев возглавил клуб из Андорры
22 июля
ОфициальноЭкс-защитник «Барселоны» Рафа Маркес возглавил молодёжку «сине-гранатовых»
14 июля Фото
Мележиков прокомментировал уход Каттани из «Спартака»
14 июля
ОфициальноЙовичевич возглавил донецкий «Шахтёр»
14 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Bensurr
Bensurr
06 июля в 01:34
Лигу 1 и без тренера выйграют а вот лч никогда Гкльтете может и топчик но карлан помешает ему выйграть лч
Неэгоист
Неэгоист
05 июля в 19:50
Один ушел, другой пришел... ПСЖ хуже не станет... Его также будут бояться... А многие и ненавидеть... Из-за зависти , конечно...
A.S.A
A.S.A
05 июля в 18:45
Лично я уважаю Гальтье как тренера, но доказал, что может дать результаты с командами у которых маленькие бюджеты. Кристов умно выстраивает команды и старается выжить максимум из своих игроков. В Париже у него будет и состав сильнее, и средства на тех игроков, которые будут нужны ему. Самое главное, чтоб ему дали спокойно работать хотябы первый сезон
112910415
112910415
05 июля в 17:33
предположим, что верим в успех
Бык без трезубца
Бык без трезубца
05 июля в 17:16, ред.
Анчелотти тоже справился со звёздным Миланом )
Так и у Гальтье должен быть вызов, тем более у него будет поддержка от Кампуша.
Но возможен такой вариант о котором вы сказали - смена состава или частичная смена состава. У Клоппа в Боруссии Д заняло 2 сезона для построения чемпионской команды в Бундеслиге. Анчелотти выиграл на 2-й сезон кубок ЛЧ. Наверное тут будет решать доверие со стороны руководства клуба и нужно ждать хотя бы 2 сезона и совершать подходящие трансферы. Наверное ситуация ближе к Анчелотти, учитывая что Анчелотти подвергался критике в Милане, но в руководстве верили в тренерский талант Анчелотти.
Если Гальтье создаст тот же "Ромб" Анчелотти в Милане по схеме 4-4-2 с которой Гальтье знаком, то по крайней мере команда будет интересной. Но нужны такие мастера как у Милана, частично они есть в ПСЖ. Мбаппе в роли Кака, Неймар в роли Шевченко, Месси в роли Креспо, Вейналдум в роли Зеедорфа, есть хороший кипер как Доннарумма в роли Диды. Защита по именам и классу все таки была выше у Милана. Наверное Гальтье разберётся кто ему нужен, а Кампуш подберет. Но "Ромб" Анчелотти в Милане по исполнению был сложен. Четверка полузащитников должна была быть мобильной. Кака мог трасформироваться, а Зеедорф выдвигаться вперед, тогда как Пирло и Гаттузо могли закрывать разные участки в середине поля. Ливерпуль в Стамбульском финале ЛЧ не смог сдержать центр поля в первой тайме именно из-за полузащиты, слишком головокружительно играла полузащита Милана. Поэтому Бенитес поставил 5 полузащитников в центре поля во втором тайме.
Наверное Гальтье сможет такое построить в ПСЖ, может они сразу не выиграют ЛЧ, но команда будет играть солидно.
1 984
1 984
05 июля в 17:08
Обычно я желаю удачи в новом клубе. Здесь не тот случай.
allemz
allemz
05 июля в 17:06
У Гальтье есть яйца и тактическая подкованность. Результат увидим в конце сезона, вот тогда и начнем вешать ярлыки, а некоторые уже сейчас начали это делать:)
RaulitoS
RaulitoS
05 июля в 16:57
Это им не поможет! Да им в принципе никто и ничто не поможет)
Бонжорно
Бонжорно
05 июля в 16:47
за чем ПЖС приглашает всяких ноу немов. лучше-бы позвали провереного временем физрука из Ромы
sir_Alex
sir_Alex
05 июля в 16:38
ПСЖ так и останется клубом чемпионата страны. Победа в ЛЧ по-прежнему далеко.
shlomo2
shlomo2
05 июля в 16:06
Решили пригласить тренера, чей клуб в прошлом сезоне дважды обыграл Париж, а в позапрошлом так вообще забрал у них чемпионат....:))))) Мужик для звездных футболистов по факту "ноунейм", где гарантии что хоть кто-то будет к его методам прислушиваться? Если ПСЖ всё-таки хочет стать реальным топ-клубом, а не шапито, то под стиль Галтье и нужно строить команду и кое кому указать на выход. НО, если не ошибаюсь, Гальтье ставит оборонительный футбол с высоким прессингом, кто из Месси Мбаппе и Неймара будет этим заниматься... вот в чем вопрос. Пожелаю ему удачи и продержаться хотя бы....Интересно, кого в следующем году позовут тренировать?
drug01
drug01
05 июля в 15:41
Ещё один взялся за это дело!!!!
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 15:30
Посмотрим что из этого выйдет. Не верю в него
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 