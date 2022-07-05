Почеттино освободил место на раскалённой сковороде. Гальтье нужен, чтобы научить звёзд ПСЖ смирению

Не факт, что сработает.
Маурисио указали на выход спустя полтора года
Почеттино присоединился к «Пари Сен-Жермен» в начале 2021 года. На тренерском мостике парижан аргентинец сменил Томаса Тухеля, который отправился в «Челси» и сразу выиграл Лигу чемпионов. Мистера ТТ в Париже «сожрал» Леонардо, который уже и сам пал жертвой нового контракта Мбаппе, предполагающего особую роль Килиана в клубных процессах. Теперь ПСЖ по спортивным и стратегическим вопросам консультирует Луиш Кампуш, причем должность португальца, с которым Мбаппе пересекался в «Монако», так и называется — «стратегический советник». Позиция спортивного директора после ухода Леонардо вакантна.
Не удивительно, что Почеттино, который сам по себе человек достаточно мягкий и неконфликтный, так и не смог закрепиться в этом серпентарии единомышленников. Маурисио не может самостоятельно формировать для себя рабочее пространство, ему нужна благоприятная окружающая среда, а в ПСЖ каждый день приходилось участвовать в параде амбиций и соревноваться в крутости — с футболистами, спортивным директором и прессой. Почеттино это оказалось не по плечу, клуб аргентинцу не слишком старался помочь, более того, Маурисио списали еще несколько месяцев назад: надеялись, что договорится с «Манчестер Юнайтед» и уйдет сам, чтобы не платить компенсацию.
Судьба Почеттино была предрешена после вылета от «Реала». Все остальное — суета
Всплывающие после ухода Маурисио факты и мнения говорят о том, что в аргентинце разочаровались довольно давно, но ПСЖ не предпринимал резких движений, так как клуб получил долю критики за скоропалительное увольнение Тухеля, да и приоритетным вопросом являлось продление контракта с Мбаппе. Решили строить дальнейшую стратегию, отталкиваясь от того, останется Килиан или уйдет в «Реал».
Конечно, сложно добиться успехов с тренером, которого клуб сам мягко подталкивал к уходу в последние месяцы: ПСЖ даже готов был постоять и покурить за дверью, пока Почеттино договаривался с «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что дело исключительно в деньгах, тем более заплатить Почеттино в конце концов все равно пришлось. Скорее всего, парижане и их катарские хозяева в какой-то момент смекнули, что нужно тщательнее заботиться о репутации, ведь образ капризных богатеев вредит бизнесу и отдаляет спортивные цели.
И даже в такой ситуации у Почеттино была возможность изменить свою судьбу и, возможно, судьбу клуба. Всего-то и нужно было добиться успеха в Лиге чемпионов. Однако получилось совсем наоборот. Вылет от «Реала» получился очень болезненным, после матча в Мадриде Аль-Хелаифи потерял контроль над собой в подтрибунных помещениях «Сантьяго Бернабеу» и не нарвался на долгую дисквалификацию только из-за дружбы с президентом УЕФА Чеферином. Но тренера команды, поставившей его в столь неловкое положение, Нассер больше не мог терпеть.
Зидан мог стать идеальным тренером для ПСЖ, но его принципы выступили против
Сам Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хотел, чтобы главным тренером «Пари Сен-Жермен» стал Зинедин Зидан. А когда люди с такими деньгами и влиянием чего-то хотят, то обычно получают желаемое. Новый контракт Килиана Мбаппе служит тому подтверждением. В отличие от Почеттино, Зидан способен самостоятельно выстроить вокруг себя рабочее пространство и команду настоящих единомышленников: одних подбодрить, других разозлить, третьих задавить авторитетом, а прихлебателей и иждивенцев выгнать на мороз.
Не сомневаюсь, что Зизу стал бы идеальным наставником для ПСЖ, но он отказался. Не сомневаюсь, что Зидан сделал это со всем уважением и после того, как выслушал все аргументы с другой стороны. Француз прекрасно понимает, что Восток — дело тонкое, а слишком категоричным отказом можно нажить влиятельных врагов. В то же время, Зидан никогда не жил на облачке и твердо стоял ногами на земле. Понимал, что многих людей, в том числе близких в его родном Марселе и ставшим родным Мадриде огорчит его связь с ПСЖ. Уверен на 100%, что Зидан сейчас не в Париже, только потому что сам так решил, сколько бы ни пытался Аль-Хелаифи навязать свою версию:
Мы выбрали другой вариант в качестве нового тренера — лучший вариант для нашей тактической идеи.
Кристоф Гальтье — новый тренер «Пари Сен-Жермен»
После отказа Зинедина Зидана ПСЖ обратился к другим кандидатам, в результате, парижане договорились с Кристофом Гальтье, который подписал двухлетний контракт. Вершины своей тренерской карьеры 55-летний специалист достиг в сезоне-2020/21, по итогам которого выиграл Лигу 1 с «Лиллем», сенсационно опередив ПСЖ. Интересно, что после завоевания титула Гальтье отправился тренировать «Ниццу», которую привел к пятому месту в прошедшем сезоне. Теперь возвращается в чемпионскую команду, но уже в другую.
Гальтье — уважаемый тренер во Франции, он провел 13 сезонов на высшем уровне, работал с «Сент-Этьеном», «Лиллем» и «Ниццей». В 7 сезонах из 13 Кристоф финишировал в топ-5 Лиги 1, его ни разу не увольняли, в его командах царит дисциплина и правильная рабочая атмосфера, чего остро не хватает ПСЖ. Правда, и с таким количеством капризных звезд Гальтье столкнется впервые в тренерской карьере. Француз похож на тренера, который может установить абсолютную гегемонию на внутренней арене, но ПСЖ хочет европейского величия, а Кристоф никогда не был дружен с еврокубками.
Гальтье никогда не проходил в Лиге Европы дальше первого раунда плей-офф (1/16 финала), а единственный в тренерской карьере сезон в Лиге чемпионов обернулся сущей катастрофой: в сезоне 2019/20 «Лилль» потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью на групповой стадии. Таким образом, у нового тренера ПСЖ 0 побед и 5 поражений в шести матчах Лиги чемпионов. А этот турнир, как известно, новичков и неудачников не любит. Гальтье — классный тренер по французским меркам, жесткий и требовательный, но он приходит в сложный и проблемный коллектив, где его подстерегает множество сюрпризов. Приятных и не очень.
Да, автор..., всего-то делов - пройти в ЛЧ Реал, который после ПСЖ нагнул первую АПЛовскую тройку...
Что же другие не уволили после этого Тухеля, Пепку и Клоппыча, возникает вопрос ?
Подобные рассуждения наводят на мысль о том, что ПСЖ в 1/8 слился догам, вроде Зенита...
И причём здесь подталкивание Почеттино к уходу в МЮ, когда причина краха любого (!) тренера, при тоталитарном мракобесии Леонардо, очевидна даже дураку?!
Какие-то несуществующие истины про судьбу Почеттино Чистяков выкладывает, ей Богу.
По остальному всё норм расписал - не подкопаться.
Да, автор..., всего-то делов - пройти в ЛЧ Реал, который после ПСЖ нагнул первую АПЛовскую тройку...
Что же другие не уволили после этого Тухеля, Пепку и Клоппыча, возникает вопрос ?
Подобные рассуждения наводят на мысль о том, что ПСЖ в 1/8 слился догам, вроде Зенита...
И причём здесь подталкивание Почеттино к уходу в МЮ, когда причина краха любого (!) тренера, при тоталитарном мракобесии Леонардо, очевидна даже дураку?!
Какие-то несуществующие истины про судьбу Почеттино Чистяков выкладывает, ей Богу.
По остальному всё норм расписал - не подкопаться.
Но Почеттино прекрасно понимал что после того как Томас Тухель вывел команду ПСЖ в финал данного турнира от него ждут только победы.
И в Париже сделали всё чтобы отобрать проведение этого финала у Санкт-Петербурга и провести его у себя на родине с триумфом, где и одержать победу.
А получилось как всегда, но лишь с той разницей команда ПСЖ даже не вышла в финал этого престижного турнира.
Так что Почеттино всё время находился на раскаленной сковородке, куда так часто подливали масло, чтобы довести корку до нужной красноты.
Сейчас Гальтье придётся испытать на себе все прелести данной экзекуции своего телесного и морального наказания, так что ещё не известно, кто кого в ПСЖ научит смирению по отношению друг к другу.
Но Почеттино прекрасно понимал что после того как Томас Тухель вывел команду ПСЖ в финал данного турнира от него ждут только победы.
И в Париже сделали всё чтобы отобрать проведение этого финала у Санкт-Петербурга и провести его у себя на родине с триумфом, где и одержать победу.
А получилось как всегда, но лишь с той разницей команда ПСЖ даже не вышла в финал этого престижного турнира.
Так что Почеттино всё время находился на раскаленной сковородке, куда так часто подливали масло, чтобы довести корку до нужной красноты.
Сейчас Гальтье придётся испытать на себе все прелести данной экзекуции своего телесного и морального наказания, так что ещё не известно, кто кого в ПСЖ научит смирению по отношению друг к другу.