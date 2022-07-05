Почеттино освободил место на раскалённой сковороде. Гальтье нужен, чтобы научить звёзд ПСЖ смирению

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05 июля 2022, 18:57

Не факт, что сработает.

Маурисио указали на выход спустя полтора года

Почеттино присоединился к «Пари Сен-Жермен» в начале 2021 года. На тренерском мостике парижан аргентинец сменил Томаса Тухеля, который отправился в «Челси» и сразу выиграл Лигу чемпионов. Мистера ТТ в Париже «сожрал» Леонардо, который уже и сам пал жертвой нового контракта Мбаппе, предполагающего особую роль Килиана в клубных процессах. Теперь ПСЖ по спортивным и стратегическим вопросам консультирует Луиш Кампуш, причем должность португальца, с которым Мбаппе пересекался в «Монако», так и называется — «стратегический советник». Позиция спортивного директора после ухода Леонардо вакантна.

Не удивительно, что Почеттино, который сам по себе человек достаточно мягкий и неконфликтный, так и не смог закрепиться в этом серпентарии единомышленников. Маурисио не может самостоятельно формировать для себя рабочее пространство, ему нужна благоприятная окружающая среда, а в ПСЖ каждый день приходилось участвовать в параде амбиций и соревноваться в крутости — с футболистами, спортивным директором и прессой. Почеттино это оказалось не по плечу, клуб аргентинцу не слишком старался помочь, более того, Маурисио списали еще несколько месяцев назад: надеялись, что договорится с «Манчестер Юнайтед» и уйдет сам, чтобы не платить компенсацию.

Судьба Почеттино была предрешена после вылета от «Реала». Все остальное — суета

Всплывающие после ухода Маурисио факты и мнения говорят о том, что в аргентинце разочаровались довольно давно, но ПСЖ не предпринимал резких движений, так как клуб получил долю критики за скоропалительное увольнение Тухеля, да и приоритетным вопросом являлось продление контракта с Мбаппе. Решили строить дальнейшую стратегию, отталкиваясь от того, останется Килиан или уйдет в «Реал».

Конечно, сложно добиться успехов с тренером, которого клуб сам мягко подталкивал к уходу в последние месяцы: ПСЖ даже готов был постоять и покурить за дверью, пока Почеттино договаривался с «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что дело исключительно в деньгах, тем более заплатить Почеттино в конце концов все равно пришлось. Скорее всего, парижане и их катарские хозяева в какой-то момент смекнули, что нужно тщательнее заботиться о репутации, ведь образ капризных богатеев вредит бизнесу и отдаляет спортивные цели.

И даже в такой ситуации у Почеттино была возможность изменить свою судьбу и, возможно, судьбу клуба. Всего-то и нужно было добиться успеха в Лиге чемпионов. Однако получилось совсем наоборот. Вылет от «Реала» получился очень болезненным, после матча в Мадриде Аль-Хелаифи потерял контроль над собой в подтрибунных помещениях «Сантьяго Бернабеу» и не нарвался на долгую дисквалификацию только из-за дружбы с президентом УЕФА Чеферином. Но тренера команды, поставившей его в столь неловкое положение, Нассер больше не мог терпеть.

Зидан мог стать идеальным тренером для ПСЖ , но его принципы выступили против

Сам Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хотел, чтобы главным тренером «Пари Сен-Жермен» стал Зинедин Зидан. А когда люди с такими деньгами и влиянием чего-то хотят, то обычно получают желаемое. Новый контракт Килиана Мбаппе служит тому подтверждением. В отличие от Почеттино, Зидан способен самостоятельно выстроить вокруг себя рабочее пространство и команду настоящих единомышленников: одних подбодрить, других разозлить, третьих задавить авторитетом, а прихлебателей и иждивенцев выгнать на мороз.

Не сомневаюсь, что Зизу стал бы идеальным наставником для ПСЖ , но он отказался. Не сомневаюсь, что Зидан сделал это со всем уважением и после того, как выслушал все аргументы с другой стороны. Француз прекрасно понимает, что Восток — дело тонкое, а слишком категоричным отказом можно нажить влиятельных врагов. В то же время, Зидан никогда не жил на облачке и твердо стоял ногами на земле. Понимал, что многих людей, в том числе близких в его родном Марселе и ставшим родным Мадриде огорчит его связь с ПСЖ . Уверен на 100%, что Зидан сейчас не в Париже, только потому что сам так решил, сколько бы ни пытался Аль-Хелаифи навязать свою версию:

Мы выбрали другой вариант в качестве нового тренера — лучший вариант для нашей тактической идеи.

Кристоф Гальтье — новый тренер «Пари Сен-Жермен»

После отказа Зинедина Зидана ПСЖ обратился к другим кандидатам, в результате, парижане договорились с Кристофом Гальтье, который подписал двухлетний контракт. Вершины своей тренерской карьеры 55-летний специалист достиг в сезоне-2020/21, по итогам которого выиграл Лигу 1 с «Лиллем», сенсационно опередив ПСЖ . Интересно, что после завоевания титула Гальтье отправился тренировать «Ниццу», которую привел к пятому месту в прошедшем сезоне. Теперь возвращается в чемпионскую команду, но уже в другую.

Гальтье — уважаемый тренер во Франции, он провел 13 сезонов на высшем уровне, работал с «Сент-Этьеном», «Лиллем» и «Ниццей». В 7 сезонах из 13 Кристоф финишировал в топ-5 Лиги 1, его ни разу не увольняли, в его командах царит дисциплина и правильная рабочая атмосфера, чего остро не хватает ПСЖ . Правда, и с таким количеством капризных звезд Гальтье столкнется впервые в тренерской карьере. Француз похож на тренера, который может установить абсолютную гегемонию на внутренней арене, но ПСЖ хочет европейского величия, а Кристоф никогда не был дружен с еврокубками.