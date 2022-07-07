«Бока Хуниорс» уволил Батталью после провала в Кубке Либертадорес

«Бока Хуниорс» уволил тренера после провального выступления в Кубке Либертадорес.

Аргентинская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив дорогу в четвертьфинал «Коринтиансу». Оба матча завершились вничью 0:0, бразильцы победили в серии пенальти 6:5.

Клуб «Бока Хуниорс» объявляет, что Себастьян Батталья больше не является тренером основной футбольной команды и благодарит его за вклад на протяжении всего цикла.

Батталья, пройдя через резервную команду, занял пост тренера и выиграл два титула — Кубок Аргентины и Кубок Лиги, за что весь клуб будет ему вечно благодарен. Себастьян, «Бока» всегда будет твоим домом. Успехов в вашей карьере.