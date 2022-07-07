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«Бока Хуниорс» уволил Батталью после провала в Кубке Либертадорес

07 июля 2022, 07:52

«Бока Хуниорс» уволил тренера Себастьяна Батталью после провального выступления в Кубке Либертадорес.

Аргентинская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив дорогу в четвертьфинал «Коринтиансу». Оба матча завершились вничью 0:0, бразильцы победили в серии пенальти 6:5.

Клуб «Бока Хуниорс» объявляет, что Себастьян Батталья больше не является тренером основной футбольной команды и благодарит его за вклад на протяжении всего цикла.

Батталья, пройдя через резервную команду, занял пост тренера и выиграл два титула — Кубок Аргентины и Кубок Лиги, за что весь клуб будет ему вечно благодарен. Себастьян, «Бока» всегда будет твоим домом. Успехов в вашей карьере.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 09:42
Проиграли в лотерею достойному сопернику.
5ddujqskvz67
5ddujqskvz67
07 июля в 08:24
Погиб Батталья в баталии с Коринтианс
stanichnik
stanichnik
07 июля в 08:18, ред.
Былые заслуги не в счет
vxrnx5yhdvym
vxrnx5yhdvym
07 июля в 08:16
Это судьба тренера
f3985r22vdth
f3985r22vdth
07 июля в 08:00
Это ожидаемо
Гость
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