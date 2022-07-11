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Изидор назвал клубы РПЛ, которые могли бы бороться за первые места в Лиге 1

11 июля 2022, 12:06

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил уровень футбола в чемпионате России и Франции.

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.

Чем схожи РПЛ и Лига 1? Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными — ПСЖ и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
11 июля в 19:20
Зря он так. За такую зарплату я бы сказал, что даже в АПЛ мансити и ливерпуль нервно курили бы в сторонке.
протон
протон
11 июля в 18:56
РПЛ - сильнейшая лига мира и значительно сильнее французского чемпионата. ПСЖ бы в РПЛ справлялся бы с трудом, занимая места во второй половине таблицы, с остальными клубами Франции было бы ещё грустнее.
makkie
makkie ответ CTePx (раскрыть)
11 июля в 18:03
Байкал, перелогинься, мы тебя узнали )))

Никто про Спартак и не пишет. С чего ты нас приплёл тут? Речь о Зените, цска и Локо. И если Зенит бы в Лиге 1 не затерялся, то Локо с цска явно во второй десятке бы болтались. Ну и остальные команды впридачу. Или ты хочешь поспорить?
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 15:19
Однако забористое зелье на столе у Вильсона...)
CTePx
CTePx ответ ЧиП (раскрыть)
11 июля в 15:04
Апломб твой ясен, ваш "народный" клуб не был упомянут Вильсоном. Как бы логично, вы 10ое место заняли, но нахальства вам не занимать.
По поводу сказанного Вильсоном, конечно ни Локомотив, ни Зенит с ЦСКА не могли бы бороться за чемпионство, максимум за топ 10 Лиги 1. Но ваш Спартак тем более, вы 10ое место в РПЛ заняли, куда вам до Франции, разве что во 2ой лиге играть..
ЧиП
ЧиП
11 июля в 12:59, ред.
Какой Локомотив 😳, помню игры Марселя и Локо. В первом матче чудом бал заработали и французы весь матч их возили, а в гостях чуда не произошло но суть матча была такая же.
Про коняшек и говорить нечего
sv_1969
sv_1969
11 июля в 12:41
Вильсон покурил чего-то!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 июля в 12:33
Погорячился Изидор. Названные им клубы примерно на уровне 8-10 места в Лиге 1. Мы ведь тоже футбол смотрим и кое что в нем понимаем. Тем более матчей много было и с Лионом, и с Марселем, и с Бордо. А это далеко не гранды Лиги 1.
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 12:14
А Пари НН? Чисто по названию они больше всех похожи на чемпиона Франции))
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