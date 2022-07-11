Изидор назвал клубы РПЛ, которые могли бы бороться за первые места в Лиге 1

Нападающий «Локомотива» сравнил уровень футбола в чемпионате России и Франции.

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.