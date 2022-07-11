Изидор назвал клубы РПЛ, которые могли бы бороться за первые места в Лиге 1

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил уровень футбола в чемпионате России и Франции.
«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.
Чем схожи РПЛ и Лига 1? Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными — ПСЖ и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.
Никто про Спартак и не пишет. С чего ты нас приплёл тут? Речь о Зените, цска и Локо. И если Зенит бы в Лиге 1 не затерялся, то Локо с цска явно во второй десятке бы болтались. Ну и остальные команды впридачу. Или ты хочешь поспорить?
Никто про Спартак и не пишет. С чего ты нас приплёл тут? Речь о Зените, цска и Локо. И если Зенит бы в Лиге 1 не затерялся, то Локо с цска явно во второй десятке бы болтались. Ну и остальные команды впридачу. Или ты хочешь поспорить?
По поводу сказанного Вильсоном, конечно ни Локомотив, ни Зенит с ЦСКА не могли бы бороться за чемпионство, максимум за топ 10 Лиги 1. Но ваш Спартак тем более, вы 10ое место в РПЛ заняли, куда вам до Франции, разве что во 2ой лиге играть..
По поводу сказанного Вильсоном, конечно ни Локомотив, ни Зенит с ЦСКА не могли бы бороться за чемпионство, максимум за топ 10 Лиги 1. Но ваш Спартак тем более, вы 10ое место в РПЛ заняли, куда вам до Франции, разве что во 2ой лиге играть..
Про коняшек и говорить нечего
Про коняшек и говорить нечего