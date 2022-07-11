Ротенберг: «Фамилия — фамилией, но футбол не обмануть. Я достойный игрок»

Защитник московского «Локомотива» , сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.

Говорят, что если бы не родители, то такой карьеры бы не получилось? Прежде всего хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали. Конечно, когда имеешь такую громкую фамилию, то людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю футбол. Считаю, что я достойный футболист.

Может, где-то это помогло — не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там всё видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.