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Ротенберг: «Фамилия — фамилией, но футбол не обмануть. Я достойный игрок»

11 июля 2022, 05:34

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.

Говорят, что если бы не родители, то такой карьеры бы не получилось? Прежде всего хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали. Конечно, когда имеешь такую громкую фамилию, то людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю футбол. Считаю, что я достойный футболист.

Может, где-то это помогло — не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там всё видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.

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Все комментарии
протон
протон
11 июля в 19:57
Йозе Марино согласен с тобой
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 15:43
Он сказал игрок? Интересно интересно
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
11 июля в 14:20
Борюсик не спеши уходить...ещё есть ФИФА,они одумаются и включат тебя в список на ,,Деревянную бутсу,,
Бонжорно
Бонжорно
11 июля в 11:21
игрок и правда ничего, в принципе на позиции правого защитника один из лучших в своем поколении, но травмы не дали заиграть в полную силу
Ravshan878
Ravshan878
11 июля в 10:33
Ротенберг кто такой?
Когда он стал бомбардиром.
Подскажите пожалуйста.😉.
Золотые бутсы не видно.)
Gahi
Gahi
11 июля в 10:11, ред.
Борис Ротенберг так искренно сам всё сказал, чего он достиг в футболе. Действительно Борис за свою карьеру профессионального футболиста прошёл через 13 клубов и больше всех матчей сыграл за такие команды как "Алания" и "Ростов" в 15 матчах за каждую из них. А также один матч за сборную Финляндию против Эстонии в товарищеском матче в июне 2015 года с портнером по команде Романом Еременко. За всю свою долгую карьеру играя во всех командах Борис младший так и не смог забить даже одного гола в ворота своих соперников. И всё таки очень важно когда у человека есть такие родственники которые готовы помочь тебе в любых ситуациях. Поэтому благодаря во многом им у Бориса младшего получилось осуществить свою футбольную мечту, чтобы находиться в командах которые завоевали призовые места и трофеи. И новерное будет уместно напомнить крылатую фразу - "Ты, Борис, не прав".
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 09:47
Достойный игрок с достойной фамилией, с достойным взглядом на свои футбольные достоинства...
y928aggnyf9q
y928aggnyf9q
11 июля в 09:35
удивил так удивил, а вообще то Кокошу, пожалуй, переплюнул...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
11 июля в 09:23, ред.
Поразительная наглость... Но для Роттенберга вполне обычное самомнение. Я бы сказал, что даже малость заниженное. Это для нас, холопов, назвать себя достойным футболистом, сыграв за карьеру полсотни матчей, выходя на замену, не отличившись вообще ничем в принципе, невиданная наглость, а для Бори это просто констатация факта...
Стыдитесь! Завистники!
Заголовок и статья на Соккере так должны были звучать:
Солнце русского футбола, БОРИС РОТТЕНБЕРГ, завершающий блестящую футбольную карьеру, считает себя всего ли достойным футболистом. Достойной можно назвать его поистине выдающуюся скромность, но а заслуги его будут жить в веках, ибо футбол не обманешь!!!
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 09:07
Мну стесняется сказать, кто знатный тролль на ресурсе...)))
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 08:58
Громко сказано.
s8q3rmb3wqqk
s8q3rmb3wqqk
11 июля в 08:53
От скромности точно не помрёт Вроттенкомпотенг
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 08:30, ред.
А достойным футболистом называть себя я смею.
Хоть , по правде говоря, в футбол играть я не умею.
виктор бочарников
виктор бочарников
11 июля в 08:19
Это уж из разряда 'чем бы дитя не тешилось...' , но в одном он прав, футбол не обмануть.
d4shhs7m6yr9
d4shhs7m6yr9
11 июля в 07:34
Опечатка произошла. На самом деле он честно сказал: «Фамилия — фамилией, но футбол не обмануть. Я отстойный игрок»
valt134
valt134
11 июля в 07:31
Папа-друг Солнцеликого. А дальше и так всё понятно.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 07:29
Сам себя похвалил, нормально так
SHMEL
SHMEL
11 июля в 07:21
Да уж, самооценка завышена в разы...
Caniggia
Caniggia
11 июля в 06:52
Даже не просто достойный, а легенда!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 06:09
Сам себя не похвплишь, никто не похаалит
Igo0rek
Igo0rek
11 июля в 06:05
Он за всю карьеру провёл от силы 50 матчей, и называет себя достойным игроком 🤣🤣🤣🤣
protest58us
protest58us
11 июля в 06:03
До Кокорина далеко
z9x8eg34y7sx
z9x8eg34y7sx
11 июля в 06:03
Никаким баблом и фамилией футбол не обмануть - ты просто шлак в нём!
ABir
ABir
11 июля в 06:03
Он действительно старался не подвести фамилию
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
11 июля в 05:47
Яб даже сказал «величайший», а не просто достойный
6ut7t678c4j2
6ut7t678c4j2
11 июля в 05:40
Шоб вы все Ротеенберги так жили как ты играешь!
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