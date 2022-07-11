Ротенберг: «Фамилия — фамилией, но футбол не обмануть. Я достойный игрок»

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.
Говорят, что если бы не родители, то такой карьеры бы не получилось? Прежде всего хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали. Конечно, когда имеешь такую громкую фамилию, то людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю футбол. Считаю, что я достойный футболист.
Может, где-то это помогло — не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там всё видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.
Когда он стал бомбардиром.
Подскажите пожалуйста.😉.
Золотые бутсы не видно.)
Когда он стал бомбардиром.
Подскажите пожалуйста.😉.
Золотые бутсы не видно.)
Стыдитесь! Завистники!
Заголовок и статья на Соккере так должны были звучать:
Солнце русского футбола, БОРИС РОТТЕНБЕРГ, завершающий блестящую футбольную карьеру, считает себя всего ли достойным футболистом. Достойной можно назвать его поистине выдающуюся скромность, но а заслуги его будут жить в веках, ибо футбол не обманешь!!!
Стыдитесь! Завистники!
Заголовок и статья на Соккере так должны были звучать:
Солнце русского футбола, БОРИС РОТТЕНБЕРГ, завершающий блестящую футбольную карьеру, считает себя всего ли достойным футболистом. Достойной можно назвать его поистине выдающуюся скромность, но а заслуги его будут жить в веках, ибо футбол не обманешь!!!
Хоть , по правде говоря, в футбол играть я не умею.
Хоть , по правде говоря, в футбол играть я не умею.