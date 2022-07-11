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Бразилец Фассон рассказал, почему перешёл в «Локомотив»

11 июля 2022, 03:00

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему он решил перейти в российский клуб, несмотря на санкции.

Очень рад, что оказался в «Локомотиве». Меня прекрасно приняли в команде. Москва очень нравится, но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. Из того, что я уже успел увидеть – очень красиво. Почему выбрал «Локомотив»? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ – чемпионат европейского уровня. К тому же «Локомотив» – дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово. Я знаю об отстранении российских клубов, но принял осознанное решение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 07:13
Просто зарплатой заманили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 04:17
Давай от слов к делу!
kcjqa2dem82b
kcjqa2dem82b
11 июля в 04:12
Это весьма любопытно
протон
протон
11 июля в 03:08
Покажи себя в деле
Гость
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