Канчельскис: «„Спартак“ — бардак, а не клуб, скандальная команда»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о «Спартаке».

Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская — забирала кубок у футболистов, целовала его. Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть! Зачем она высказывает свое мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое. Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Если я сейчас пойду в политику и буду про нее говорить, буду выглядеть странно. Каждый должен заниматься своим делом. Одно дело — сидеть на кухне и что-то там говорить, и критиковать, а другое — на всю страну. Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмет свисток и тренирует команду — тогда будут ее критиковать за результат.

«Спартак» — бардак, а не клуб, скандальная команда. Все время жалуются и жалуются. Когда 9 раз становились чемпионами, никто не жаловался. В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были — тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю. У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба.

Видимо, в «Спартаке» считают, что Зарема — хороший менеджер. Настолько хороший, что на 10-м месте закончили. Менеджмент в этом клубе плохой, в клубе полный бардак и это в народной команде! Ну, наверное, всех устраивает. Зареме не надо вмешиваться в футбольные дела: если бы она была сильным функционером, она бы не звала Газизова. Надо было «Спартаку» пригласить менеджеров из «Барселоны», вот тогда это другое дело. Тогда бы сказал: «Зарема — сильная женщина». А в итоге получается, что «Спартак» — это «Уфа». Не солидно это, не очень серьезно. Вот, когда Абрамович пришел в «Челси», он сразу перекупил из «Манчестер Юнайтед» менеджера, и команда стала давать результат. А берут Газизова из «Уфы» — «Спартак» унижает сам себя. Ладно бы, если перекупили менеджеров из «Зенита», а так — один смех. Чем люди думают в «Спартаке»? Что это такое? Что? Это унижение самого себя. Если для руководства «Спартака» дела идут отлично, когда они занимают 10-е место, тогда я в футболе что-то не понимаю.