Петржела считает, что Дзюбе нужно перейти в «Сочи»

Бывший тренер «Зенита» высказался о будущем экс-нападающего питерского клуба .

Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба — игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.

В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов. «Сочи» — отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе.

Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду.