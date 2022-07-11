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Петржела считает, что Дзюбе нужно перейти в «Сочи»

11 июля 2022, 11:32

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-нападающего питерского клуба Артема Дзюбы.

Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба — игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.

В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов. «Сочи» — отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе.

Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 15:25
Надо всё таки отметить отличную работу агента бывшего спартаковца - задолбал своим товаром всех и вся, третью неделю даже утюг включить нельзя: Турция.... Венгрия, Сербия....Дзюба... Да когда уже его пристроит куда нибудь?
wdpszqvrpy64
wdpszqvrpy64
11 июля в 15:00
Дзюба пора в спартак, по скорости действий подойдет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 13:03
Чех так печётся о рукоблуде как будто они вместе занимаются ручным спортом.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
11 июля в 11:50
Может стать баскетболистом.
Ironigor
Ironigor
11 июля в 11:41
А у меня один единственный вопрос к инсайдам , где вы находите этого чеха . )
56tvs63asjgm
56tvs63asjgm
11 июля в 11:39
А что, будет весьма пикантно!

В городе Сочи
Тёмные ночи
В тёмные ночи
Дзюба там д**чит
1 984
1 984
11 июля в 11:36
Дзюбе нужно перейти уже куда-нибудь.
6gyznm8423us
6gyznm8423us
11 июля в 11:32
Тут он прав
Гость
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