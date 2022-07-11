В «Милане» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» .

Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать.