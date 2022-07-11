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В «Милане» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

11 июля 2022, 19:34

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать.

Накануне Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
12 июля в 11:50
В «Милане» вряд ли ему найдется место в составе. Хотя, если справа играть может, то вполне может вытеснить Салемакерса или Месиаса. Но проблема еще и в гражданстве.
Знатог
Знатог ответ shlomo2 (раскрыть)
11 июля в 22:46
да, разжирели, утки к осени в большой цене.
Знатог
Знатог
11 июля в 22:43
Массара: Миранчук — игрок отличный (от других).
Dima salev
Dima salev
11 июля в 21:16
Не успел забывать в официальных играх так сразу Барселона Реал Бавария в очереди за нашими футболисты
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 21:06
Миранчук-особенный игрок,
типа как "особенные дети",
потому "Милан" даёт себе зарок:
Лёша в клубе-ни за что на свете!
pomor45
pomor45
11 июля в 20:08
На западе лицемерие - норма поведения. От людей, рубящих правду матку, которыми мы восхищаемся, их просто коробит, как от варваров. Фактически Массара заявил, что нам такое г не нужно.
monah-10
monah-10
11 июля в 20:07
В принципе я не против. Игрок нормальный, Милан должен потянуть, у Гасперини слишком замудрено, у Пиоли все проще, он команды, команда он.
протон
протон
11 июля в 19:54
Ни один европейский клуб сейчас не будет интересоваться игроком с гражданством РФ.
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 19:54
Тогда уж Кокорина надо втюхать !
Мальчонке совсем играть не дают изверги !
shlomo2
shlomo2
11 июля в 19:47
Вроде не осень.... а утки жирнючие...
Caniggia
Caniggia
11 июля в 19:44
Ну Лёха! Навалял авоську голов дворовой команде и сразу поползли слухи о Милане!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 19:37
С радостью сказал))
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