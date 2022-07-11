В «Милане» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать.
Накануне Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче.
типа как "особенные дети",
потому "Милан" даёт себе зарок:
Лёша в клубе-ни за что на свете!
типа как "особенные дети",
потому "Милан" даёт себе зарок:
Лёша в клубе-ни за что на свете!
Мальчонке совсем играть не дают изверги !
Мальчонке совсем играть не дают изверги !