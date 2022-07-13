Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому»

13 июля 2022, 10:26

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры касательно возможного перехода российского хавбека.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

Все новости
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Слухи«Рома» нацелилась на трансфер Байи из «Ман Юнайтед»
Вчера, 19:40
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:58
Челлендж: просидеть лавки всех команд Серии "А"
STVA 1
STVA 1
13 июля в 12:25
Вымыслы думаю!
Ironigor
Ironigor
13 июля в 11:52, ред.
Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому».

Ну во-первых уж очень сомнительная новость на мой субъективный взгляд.

А то что нужно искать Алексею новый клуб, тут уж сомневаться не приходится. Время проведённое в Аталанте не принесло желаемого результата. Да и Гасперини сам по себе неоднозначный тренер, который очень мало игрового времени давал Алексею.

И хотя по статистике проведённого времени на поле и полезных действий, то можно смело утверждать что его КПД превышает многих игроков которые провели гораздо больше времени на поле. Гасперини видел в нем игрока ротации, а для Алексея в его возрасте развитие оставалось на одном уровне. Учитывая короткий век спортсмена такое отношение Гасперини к Алексею сроднимо концу карьеры.

Ходят слухи что Гасперини покидает Аталанту, и тут нужно решать самому Алексею, оставаться в клубе с игроками которых он очень хорошо знает и может себя проявить с новым тренером, либо уходить опять в новую неизвестность, которая может стать последней и фатальной ошибкой.

Переход в Рому к ещё одному специфическому тренеру в лице Моуриньо, уж очень сомнительное занятие и очень большой риск для Алексея. Но в тоже время Моуриньо может выжать из него всё, что даже для самого Алексея станет удивительным. Но и это очень большой вопрос.

Так что, как говорится, Алексей, ты уже мальчик взрослый, тебе и решать !

Будем надеяться на лучшее. Удачи тебе, Алёша ! Всем Добра !
ОПС
ОПС
13 июля в 11:44
Такое впечатление, что где то утки пролетали.
Oliver S
Oliver S
13 июля в 11:19
главное, чтобы не с банки на банку
Wolverhampton
Wolverhampton
13 июля в 11:15
Да это полный бред.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 11:03
С каждым днём мне Запад напоминает самоубийцу .
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 11:01
Как игрок он закончился.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 11:00
Агент распускает слухи.
r4tp52wn7g4y
r4tp52wn7g4y
13 июля в 10:59
Там его к лавке прибьют...
drug01
drug01
13 июля в 10:48
Это ещё лучше????
амурец
амурец
13 июля в 10:45
ну не знаю, ну если правда то Миранчуку от этого маразматика Гасперини надо бежать
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 июля в 10:30
Опять старая песня о главном).
a8z3e2pqevta
a8z3e2pqevta
13 июля в 10:29
Это вряд ли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 