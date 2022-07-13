Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому».

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры касательно возможного перехода российского хавбека.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года.
Ну во-первых уж очень сомнительная новость на мой субъективный взгляд.
А то что нужно искать Алексею новый клуб, тут уж сомневаться не приходится. Время проведённое в Аталанте не принесло желаемого результата. Да и Гасперини сам по себе неоднозначный тренер, который очень мало игрового времени давал Алексею.
И хотя по статистике проведённого времени на поле и полезных действий, то можно смело утверждать что его КПД превышает многих игроков которые провели гораздо больше времени на поле. Гасперини видел в нем игрока ротации, а для Алексея в его возрасте развитие оставалось на одном уровне. Учитывая короткий век спортсмена такое отношение Гасперини к Алексею сроднимо концу карьеры.
Ходят слухи что Гасперини покидает Аталанту, и тут нужно решать самому Алексею, оставаться в клубе с игроками которых он очень хорошо знает и может себя проявить с новым тренером, либо уходить опять в новую неизвестность, которая может стать последней и фатальной ошибкой.
Переход в Рому к ещё одному специфическому тренеру в лице Моуриньо, уж очень сомнительное занятие и очень большой риск для Алексея. Но в тоже время Моуриньо может выжать из него всё, что даже для самого Алексея станет удивительным. Но и это очень большой вопрос.
Так что, как говорится, Алексей, ты уже мальчик взрослый, тебе и решать !
Будем надеяться на лучшее. Удачи тебе, Алёша ! Всем Добра !
Ну во-первых уж очень сомнительная новость на мой субъективный взгляд.
А то что нужно искать Алексею новый клуб, тут уж сомневаться не приходится. Время проведённое в Аталанте не принесло желаемого результата. Да и Гасперини сам по себе неоднозначный тренер, который очень мало игрового времени давал Алексею.
И хотя по статистике проведённого времени на поле и полезных действий, то можно смело утверждать что его КПД превышает многих игроков которые провели гораздо больше времени на поле. Гасперини видел в нем игрока ротации, а для Алексея в его возрасте развитие оставалось на одном уровне. Учитывая короткий век спортсмена такое отношение Гасперини к Алексею сроднимо концу карьеры.
Ходят слухи что Гасперини покидает Аталанту, и тут нужно решать самому Алексею, оставаться в клубе с игроками которых он очень хорошо знает и может себя проявить с новым тренером, либо уходить опять в новую неизвестность, которая может стать последней и фатальной ошибкой.
Переход в Рому к ещё одному специфическому тренеру в лице Моуриньо, уж очень сомнительное занятие и очень большой риск для Алексея. Но в тоже время Моуриньо может выжать из него всё, что даже для самого Алексея станет удивительным. Но и это очень большой вопрос.
Так что, как говорится, Алексей, ты уже мальчик взрослый, тебе и решать !
Будем надеяться на лучшее. Удачи тебе, Алёша ! Всем Добра !