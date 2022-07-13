Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески согласился на переход в «Торонто».
Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Недавно в «Торонто» перебрались Доменико Кришито и Лоренцо Инсинье.
Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески согласился на переход в «Торонто».
Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Недавно в «Торонто» перебрались Доменико Кришито и Лоренцо Инсинье.
А в Торонто итальянская колония собирается) помню другой итальянский талант Джовинко так же уехал в МЛС и кстати провел там отличную карьеру....становился победителем МЛС и лучшим бомбардиром лиги!!!
А Федерико пожелаю удачи, пусть пошумят там с Инсинье!!!
А в Торонто итальянская колония собирается) помню другой итальянский талант Джовинко так же уехал в МЛС и кстати провел там отличную карьеру....становился победителем МЛС и лучшим бомбардиром лиги!!!
А Федерико пожелаю удачи, пусть пошумят там с Инсинье!!!