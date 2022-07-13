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Бернардески согласился на переход в «Торонто»

13 июля 2022, 07:06

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески согласился на переход в «Торонто».

Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Недавно в «Торонто» перебрались Доменико Кришито и Лоренцо Инсинье.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
13 июля в 09:38
Никто не хочет играть в команде с Аллегри.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 08:56
В 28 решил завязать с футболом.....а жаль, игрок то хороший, неужели ни кто из европы не интересовался им?!
А в Торонто итальянская колония собирается) помню другой итальянский талант Джовинко так же уехал в МЛС и кстати провел там отличную карьеру....становился победителем МЛС и лучшим бомбардиром лиги!!!
А Федерико пожелаю удачи, пусть пошумят там с Инсинье!!!
52fp7kgr5t9h
52fp7kgr5t9h
13 июля в 08:09
Зря это он
shlomo2
shlomo2
13 июля в 08:06
Наверное знает что делает
sv_1969
sv_1969
13 июля в 07:40
Неплохая команда собирается
ОПС
ОПС
13 июля в 07:38
Пусть поиграет в Канаде
Baggio R.
Baggio R.
13 июля в 07:22
Так-то рано ещё ему в МЛС, всего 28 лет.
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