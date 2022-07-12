«Барселона» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи

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12 июля 2022, 22:32

«Барселона» и «Лидс» согласовали трансфер . Игрок перейдет в каталонский клуб за 58 миллионов евро, еще 7 миллионов английский клуб может получить в качестве бонусов.

Полузащитник подпишет с «сине-гранатовыми» соглашение на 5 лет. Рафинья заранее согласовал условия личного договора с «Барсой», несмотря на интерес со стороны «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала», который предлагал 75 миллионов за футболиста. Однако сам Рафинья был настроен только на переход в «Барселону».

В прошлом сезоне Рафинья принял участие в 35 матчах, забив 11 голов, а также сделав 3 голевые передачи.