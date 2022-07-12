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«Барселона» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи

12 июля 2022, 22:32

«Барселона» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи. Игрок перейдет в каталонский клуб за 58 миллионов евро, еще 7 миллионов английский клуб может получить в качестве бонусов.

Полузащитник подпишет с «сине-гранатовыми» соглашение на 5 лет. Рафинья заранее согласовал условия личного договора с «Барсой», несмотря на интерес со стороны «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала», который предлагал 75 миллионов за футболиста. Однако сам Рафинья был настроен только на переход в «Барселону».

В прошлом сезоне Рафинья принял участие в 35 матчах, забив 11 голов, а также сделав 3 голевые передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
13 июля в 06:44
Надеюсь трансфер не окажется провальным, ибо он еще больше ударит по экономике Барселоны, которая как раз и пострадала из-за провальных трансферов с большими з/п.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 06:26
Лидс точно не продешевил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 04:36
Этот себя окупит быстро!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 04:35
Полезного игрока приобрели
Gahi
Gahi
13 июля в 04:26
Выиграть борьбу за футболиста это хорошо, теперь осталось понять насколько получиться чтобы он оправдал вложенные в него деньги. Удачи
протон
протон
13 июля в 00:03
Я очень надеюсь, что у Барселоны с финансами всё лучше, чем принято думать последние годы.

Потому что если они снижают зарплаты по 3 раза и не хотят выплачивать игрокам долги, и при этом покупают за 60 миллионов игроков... То к клубу очень большие вопросы.

Грустно, что нет здравой политики выхода из кризиса. Это просто покупка блестяшек для скрытия гангрены. Авось будет требл, авось кто-то выстрелит и продадим его дорого. Таким менеджментом вымощена дорога в ад.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
12 июля в 22:58
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