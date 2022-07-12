«Барселона» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи. Игрок перейдет в каталонский клуб за 58 миллионов евро, еще 7 миллионов английский клуб может получить в качестве бонусов.
Полузащитник подпишет с «сине-гранатовыми» соглашение на 5 лет. Рафинья заранее согласовал условия личного договора с «Барсой», несмотря на интерес со стороны «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала», который предлагал 75 миллионов за футболиста. Однако сам Рафинья был настроен только на переход в «Барселону».
В прошлом сезоне Рафинья принял участие в 35 матчах, забив 11 голов, а также сделав 3 голевые передачи.
Потому что если они снижают зарплаты по 3 раза и не хотят выплачивать игрокам долги, и при этом покупают за 60 миллионов игроков... То к клубу очень большие вопросы.
Грустно, что нет здравой политики выхода из кризиса. Это просто покупка блестяшек для скрытия гангрены. Авось будет требл, авось кто-то выстрелит и продадим его дорого. Таким менеджментом вымощена дорога в ад.
Потому что если они снижают зарплаты по 3 раза и не хотят выплачивать игрокам долги, и при этом покупают за 60 миллионов игроков... То к клубу очень большие вопросы.
Грустно, что нет здравой политики выхода из кризиса. Это просто покупка блестяшек для скрытия гангрены. Авось будет требл, авось кто-то выстрелит и продадим его дорого. Таким менеджментом вымощена дорога в ад.