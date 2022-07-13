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Джеко не захотел переходить в «Ювентус»

13 июля 2022, 07:16

Форвард «Интера» Эдин Джеко отклонил предложение «Ювентуса», утверждает Sportitalia.

Футболист намерен стать основным нападающим «Интера» в грядущем сезоне, несмотря на приход Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Джеко забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 48 матчах, контракт игрока рассчитан до июня 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
13 июля в 12:05, ред.
Джеко по характеру боец, поэтому он просто так не отдаст свое место в основе Лукаку, и Ромелу придется заслужить это место.

Для Интера это даже хорошо, в команде есть два мощных форворда Джеко и Лукаку, и два маленьких юрких игрока - Мартинес и Корреа, еще если возьмут Дибалу, то Индзаги вообще в шоколаде будет от выбора атакующих игроков.

Ювентусу конечно не помешал бы игрок такого типажа как Эдин, т.к покупать Морату они не стали, а форвард-таран нужен, на одном Влаховиче далеко не уедешь!
k5k82x8tfx3d
k5k82x8tfx3d
13 июля в 08:46
Сам так решил!!!!
ДСА
ДСА
13 июля в 08:36
А может и выдавит Лукаку...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 08:29
Это его решение
Caniggia
Caniggia
13 июля в 08:17
В его возрасте менять топ команду, где у тебя всё хорошо, пусть и на другой топ - это почти закончить карьеру. Так что поступил абсолютно верно и ещё год отработает свой контракт в Интере.
z53z52jy4jmd
z53z52jy4jmd
13 июля в 08:12
Это интересно
shlomo
shlomo
13 июля в 08:02
Наверное и правильно сделал
yvb6gp4n67n2
yvb6gp4n67n2
13 июля в 08:01
Его дело
STVA 1
STVA 1
13 июля в 07:39
Это его право
2h2quq2fv8sq
2h2quq2fv8sq
13 июля в 07:34
Лукаку уже не тот, поэтому можно сильно не волноваться...
нечитайло
нечитайло
13 июля в 07:24
Хорошо когда есть выбор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 07:19
Имеет право...
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