Джеко не захотел переходить в «Ювентус»

Форвард «Интера» Эдин Джеко отклонил предложение «Ювентуса», утверждает Sportitalia.
Футболист намерен стать основным нападающим «Интера» в грядущем сезоне, несмотря на приход Ромелу Лукаку.
В прошлом сезоне Джеко забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 48 матчах, контракт игрока рассчитан до июня 2023 года.
Для Интера это даже хорошо, в команде есть два мощных форворда Джеко и Лукаку, и два маленьких юрких игрока - Мартинес и Корреа, еще если возьмут Дибалу, то Индзаги вообще в шоколаде будет от выбора атакующих игроков.
Ювентусу конечно не помешал бы игрок такого типажа как Эдин, т.к покупать Морату они не стали, а форвард-таран нужен, на одном Влаховиче далеко не уедешь!
Для Интера это даже хорошо, в команде есть два мощных форворда Джеко и Лукаку, и два маленьких юрких игрока - Мартинес и Корреа, еще если возьмут Дибалу, то Индзаги вообще в шоколаде будет от выбора атакующих игроков.
Ювентусу конечно не помешал бы игрок такого типажа как Эдин, т.к покупать Морату они не стали, а форвард-таран нужен, на одном Влаховиче далеко не уедешь!