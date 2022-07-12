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Крал в ближайшее время станет игроком «Шальке-04»

12 июля 2022, 21:14

Экс-игрок «Спартака» Алекс Крал перейдет в «Шальке-04». Ранее полузащитник приостановил действие соглашения с клубом.

В ближайшее время Крал пройдет медосмотр, в прошлом сезоне чех играл на правах аренды за «Вест Хэм».

В «Спартак» Крал пришел в 2019 году, стоимость перехода составила 12 миллионов евро.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
13 июля в 12:45
Лохматый.🧐.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 09:55
Всё таки свалил....к Кларе...с кораллами...
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 08:50
Вот и хорошо!
osminog_vasya
osminog_vasya
13 июля в 08:40
Крал в сундук нас....л.
ydybenf5s964
ydybenf5s964
13 июля в 06:18
Удачи ему там!
112910415
112910415
13 июля в 05:00
да он не так плох, оказывается !
Caniggia
Caniggia
13 июля в 02:08
Пошел по рукам одуван.
протон
протон
12 июля в 23:21
В Англии не получилось, хотя я был уверен, что заиграет.
В нём есть задатки проявить себя в топ лиге после Чехии и России.
В любом случае желать удачи не буду ибо Кралл поступил не профессионально воспользовавшись опцией УЕФА. Имея свою позицию спортсмен обязан отрабатывать контракт до конца.
ABir
ABir
12 июля в 22:14
Не в Спартаке толком не заиграл, не в Вест Хемме. Может в Шальке прорвёт
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 21:51
а ЭТО КТО ?
Roger Young
Roger Young
12 июля в 21:25
Это было бы прекрасно! Желаю удачи!
A.S.A
A.S.A
12 июля в 21:20
Ну хороший вариант. Шальке сейчас нужны игроки для перестройки команды под Бундеслигу
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