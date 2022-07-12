Крал в ближайшее время станет игроком «Шальке-04»

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12 июля 2022, 21:14

Экс-игрок «Спартака» перейдет в «Шальке-04». Ранее полузащитник приостановил действие соглашения с клубом.

В ближайшее время Крал пройдет медосмотр, в прошлом сезоне чех играл на правах аренды за «Вест Хэм».

В «Спартак» Крал пришел в 2019 году, стоимость перехода составила 12 миллионов евро.