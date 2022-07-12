Крал в ближайшее время станет игроком «Шальке-04»

Экс-игрок «Спартака» Алекс Крал перейдет в «Шальке-04». Ранее полузащитник приостановил действие соглашения с клубом.
В ближайшее время Крал пройдет медосмотр, в прошлом сезоне чех играл на правах аренды за «Вест Хэм».
В «Спартак» Крал пришел в 2019 году, стоимость перехода составила 12 миллионов евро.
В нём есть задатки проявить себя в топ лиге после Чехии и России.
В любом случае желать удачи не буду ибо Кралл поступил не профессионально воспользовавшись опцией УЕФА. Имея свою позицию спортсмен обязан отрабатывать контракт до конца.
В нём есть задатки проявить себя в топ лиге после Чехии и России.
В любом случае желать удачи не буду ибо Кралл поступил не профессионально воспользовавшись опцией УЕФА. Имея свою позицию спортсмен обязан отрабатывать контракт до конца.