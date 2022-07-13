Безбородов признался, что ему нравится судить матчи «Краснодара»

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов рассказал, что ему нравится судить матчи «Краснодара», несмотря на то, что руководство «быков» ранее критиковало его работу.

У меня вообще нет особенных чувств или эмоций ни к одной из команд — ни положительных, ни отрицательных. Но мне нравится судить «Краснодар». Команда демонстрирует яркий футбол — это без сомнения. А когда игра проходит на их стадионе — находишься под впечатлением и от него тоже.