Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Безбородов признался, что ему нравится судить матчи «Краснодара»

13 июля 2022, 10:36

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов рассказал, что ему нравится судить матчи «Краснодара», несмотря на то, что руководство «быков» ранее критиковало его работу.

У меня вообще нет особенных чувств или эмоций ни к одной из команд — ни положительных, ни отрицательных. Но мне нравится судить «Краснодар». Команда демонстрирует яркий футбол — это без сомнения. А когда игра проходит на их стадионе — находишься под впечатлением и от него тоже.

Также Безбородов назвал главный минус проверки судей на полиграфе.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Ayawrik
Ayawrik
13 июля в 19:00
или засуживать?
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 13:24
"А ты мне нравишься, нравишься, нравишься..."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 11:04
Профессионализм арбитра должен исключать такие термины как "нравится".."не нравится"...
Сам же говорил...что недолюбливает полиграфы...))
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 10:44
Ну и суди на здоровье.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 