Пименов — о Кокорине: «Он уже взрослый — разберётся»

Бывший форвард сборной России поддержал нападающего «Фиорентины» .

В «Фиорентине» высокая конкуренция за место в основном составе. В чем ему нужно прибавить, чтобы закрепиться? Думаю, что Кокорину нужно выучить язык, чтобы лучше понимать тренера и тонкости тактики. Он уже взрослый — разберется.