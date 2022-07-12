Пименов — о Кокорине: «Он уже взрослый — разберётся»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поддержал нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
В «Фиорентине» высокая конкуренция за место в основном составе. В чем ему нужно прибавить, чтобы закрепиться? Думаю, что Кокорину нужно выучить язык, чтобы лучше понимать тренера и тонкости тактики. Он уже взрослый — разберется.
В тюрьме был другой язык, так что никак (блатарь) пусть тренер учит блатарь, авось если тренер будет разъяснять на блатной музыке Саша заиграет)
В тюрьме был другой язык, так что никак (блатарь) пусть тренер учит блатарь, авось если тренер будет разъяснять на блатной музыке Саша заиграет)