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Пименов — о Кокорине: «Он уже взрослый — разберётся»

12 июля 2022, 20:05

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поддержал нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

В «Фиорентине» высокая конкуренция за место в основном составе. В чем ему нужно прибавить, чтобы закрепиться? Думаю, что Кокорину нужно выучить язык, чтобы лучше понимать тренера и тонкости тактики. Он уже взрослый — разберется.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 июля в 04:43
не взрослый он и никогда взрослым не станет
протон
протон
13 июля в 02:08, ред.
Легче тренеру выучить русский язык, что понимать Кокорина.
В тюрьме был другой язык, так что никак (блатарь) пусть тренер учит блатарь, авось если тренер будет разъяснять на блатной музыке Саша заиграет)
протон
протон
13 июля в 01:18
Он же был взрослым, когда по голове бил стульями. Человек зарабатывает денег сидя на лавке, тут совесть не нужна., уважающий себя человек бы давно ушел в тот клуб где практика была.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 22:30
Это точно,разберётся!
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 22:08
Дети не взрослеют
Futurista
Futurista
12 июля в 21:47, ред.
Сашка уже потомков Медичей на счетчик поставил...
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 20:27
Скорее бы началсяся сезон, честно говоря, порядком надоело читать в ленте всякую шляпу.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 20:12
Согласимся с Пименовым)
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