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Тяпушкин: «Максименко и Селихов заслуживают шанса»

12 июля 2022, 20:14

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Тяпушкин считает, что голкиперы «красно-белых» Александр Селихов и Александр Максименко достойны получить новый шанс.

Безусловно заслуживают. Эти ребята – молодые. Они оба заслуживают шанса: и Максименко, и Селихов. Такие голкиперы, как они, в российском футболе появляются раз в 10 лет. Я думаю, что Максименко и Селихов еще всего, что они могут, всего своего потенциала не показали. Конечно, есть моменты, в которых они могут еще качественно прибавить. Но тем не менее, я считаю, что и один, и второй способны помочь «Спартаку».

Ранее на данную тему высказался ветеран «Спартака».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 08:57
Привет Володя!

В Спартаке могут уволить тренера взявшего Кубок России, а киперов пропускающих "от четырёх до семи" ... - легко) Но об этом надо спрашивать у Дамы...)))
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 22:12
В Спартаке всегда были сильные киперы, а сейчас с этим явные проблемы, ну а шанс конечно заслуживают.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
12 июля в 21:57
Да - должны семерик разменять
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
12 июля в 20:41
Олег, привет! А чего это вдруг Тяпушкин заговорил о шансе? Их что, убрать из Спартака собираются?
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 20:38
Все заслуживают шанса.
cska1948
cska1948
12 июля в 20:38
"...Такие голкиперы как они в российском футболе появляются раз в 10 лет..."
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Странно, ведь разница между ними не ДЕСЯТЬ лет, а всего ЧЕТЫРЕ года.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 20:18
Шанс дать!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 июля в 20:16
Надо доказывать работой на тренировках.
Гость
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