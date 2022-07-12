Тяпушкин: «Максименко и Селихов заслуживают шанса»

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Тяпушкин считает, что голкиперы «красно-белых» Александр Селихов и Александр Максименко достойны получить новый шанс.
Безусловно заслуживают. Эти ребята – молодые. Они оба заслуживают шанса: и Максименко, и Селихов. Такие голкиперы, как они, в российском футболе появляются раз в 10 лет. Я думаю, что Максименко и Селихов еще всего, что они могут, всего своего потенциала не показали. Конечно, есть моменты, в которых они могут еще качественно прибавить. Но тем не менее, я считаю, что и один, и второй способны помочь «Спартаку».
Ранее на данную тему высказался ветеран «Спартака».
В Спартаке могут уволить тренера взявшего Кубок России, а киперов пропускающих "от четырёх до семи" ... - легко) Но об этом надо спрашивать у Дамы...)))
В Спартаке могут уволить тренера взявшего Кубок России, а киперов пропускающих "от четырёх до семи" ... - легко) Но об этом надо спрашивать у Дамы...)))
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Странно, ведь разница между ними не ДЕСЯТЬ лет, а всего ЧЕТЫРЕ года.
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Странно, ведь разница между ними не ДЕСЯТЬ лет, а всего ЧЕТЫРЕ года.