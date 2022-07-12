Червиченко: «„Рубин“ может финансово удовлетворить потребности Дзюбы»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» в «Рубин».

Начну с того, что «Рубин» в Первой лиге – это какое-то недоразумение. Вообще прошлый сезон был каким-то сезоном недоразумением, незабитых решающих пенальти после 90-й минуты. Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдёт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет. Казань — прекрасное место, платят там достойно. Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться.