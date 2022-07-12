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Червиченко: «„Рубин“ может финансово удовлетворить потребности Дзюбы»

12 июля 2022, 21:26

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

Начну с того, что «Рубин» в Первой лиге – это какое-то недоразумение. Вообще прошлый сезон был каким-то сезоном недоразумением, незабитых решающих пенальти после 90-й минуты. Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдёт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет. Казань — прекрасное место, платят там достойно. Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 09:36
Абсурд....
Если самый богатый клуб пришёл к выводу что финансовые запросы игрока превосходят его вклад в результаты команды - то что уж говорить о других клубах....
от себя добавлю
от себя добавлю ответ sihafazatron (раскрыть)
13 июля в 07:35
Пиноккио уже в Казани?
112910415
112910415
13 июля в 04:50
ФНЛ или АПЛ ?
такой непростой выбор ...
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 04:24
Интересно как в ФНЛ можно финансово удовлетворить Дзюбу?
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 22:23
Ему пора поуменьшить свои финансовые запросы
Futurista
Futurista
12 июля в 22:00
)...
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 21:44
"Рубин"финансово имеет Дзюбу,
который появился ниоткуда,
в "Зените" Тёме выдали люлей,
но он готов на множество нулей.
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 21:30
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va2mwfd5txws
va2mwfd5txws
12 июля в 21:28
Он на это не готов!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 21:28
Не пойдёт он в ФНЛ...
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