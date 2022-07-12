Кавазашвили: «Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе просто не дадут играть»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе бывшего футболиста «Зенита» в «Рубин».

Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли. Главная задача в его возрасте — найти ту команду, где больше заплатят. Он всё правильно делает.