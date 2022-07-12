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Кавазашвили: «Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе просто не дадут играть»

12 июля 2022, 19:13

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе бывшего футболиста «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

Дзюба выбрал место, где тепло и будут много платить. Видимо, то, что «Рубин» выступает в Первой лиге, для него не играет никакой роли. Главная задача в его возрасте — найти ту команду, где больше заплатят. Он всё правильно делает.

Как мне кажется, в Первой лиге Дзюбе попросту не дадут играть — там очень жёсткие команды, где будут всё отбивать. С одной стороны, платить будут много, с другой — могут искалечить. Там нет такого надзора над судьями, как в РПЛ. Артёму будет очень сложно. Зря Дзюба приехал в «Рубин». Ему не нужно было опускаться так низко.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 июля в 06:19
герой не пропадёт
cska1948
cska1948
12 июля в 21:04
"...С одной стороны, платить будут много, с другой — могут искалечить..."
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Вообще-то Дзюба не очень похож на мальчика для битья...
протон
протон
12 июля в 21:02
как загнобили))) человек, нашел команду, которая позволяет ему форму поддерживать...не контракт, не аренда...и да, если ему будут платить то, что он хочет - норм ситуация. Лично для меня тоже нет разницы, какая "команда" мне будет платить то, что я хочу...
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 20:35
Просто оторвут ноги.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 20:31, ред.
Может наоборот стоит подобрать команду лигой ниже, ну или во дворе с пацанами в дыр-дыр гонять, как вариант.
ZIBO rock
ZIBO rock
12 июля в 20:00
Пошел на повышение!
gu7ju3m7qtkd
gu7ju3m7qtkd
12 июля в 19:27
Зато он будет лидер!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 19:18
Это не Зенит разницу.почувствует сразу.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 июля в 19:17
В пердиве могут и по роже дать.
Гость
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