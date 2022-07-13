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Кечинов: «Рано ещё Дзюбе в Первую лигу, ему надо поиграть где-нибудь»

13 июля 2022, 00:22

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

Я даже не рассматриваю вариант, по которому Дзюба будет играть в Первой лиге. Он в порядке: мы видели это в последнее время, когда играл в «Зените». У него ещё есть силы — он отдаёт, забивает. Рано ещё в Первую лигу, ему надо поиграть где-нибудь.

Может быть, просто ему не могут дать те условия, которые он хочет. Может, надо немного снизить свои аппетиты. Но Артём найдёт команду и будет играть. Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне в нашем чемпионате. Думаю, временно в расположении «Рубина»: чисто приехал, чтобы поддерживать свою форму.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
13 июля в 10:14
Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с нового сезона будет действовать под историческим названием - Первая лига, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Интерфакс-Спорт 23 июня в 14:32. Футбольной национальной лиге (ФНЛ) вернули историческое название. МК-Спорт 23 июня в 14:25. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что с нового сезона Футбольная национальная лига (ФНЛ) будет переименована в Первую лигу.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 08:53
Пора. Да и друга надо выручать.
ABir
ABir
13 июля в 08:24
На данный момент качество товара не соответствует заявленной стоимости. Качество уже вряд ли улучшится, значит остается второе
hjlzuf
hjlzuf
13 июля в 07:35
Да, рановато Дзюбе в первую лигу, ему надо поиграть в ФНЛ.
МапС
МапС
13 июля в 07:27
Пусть во второй за Текстиль или Ротор попылит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 06:48
Он большего не заслужил.
wrfrzhd2gxag
wrfrzhd2gxag
13 июля в 06:11
Во второй лиге надо потренироваться
sta2e96mh4zq
sta2e96mh4zq
13 июля в 06:00
Пора возвращаться в спартак.
zooveterinar
zooveterinar
13 июля в 05:48
Может быть и рано ,ему в фнл,но другого выхода нет,все идет к этому!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
13 июля в 05:37
Ему пора заканчивать
ОПС
ОПС
13 июля в 05:28
А может поиграть для начала во второй
ЗавАН
ЗавАН
13 июля в 05:11
В самый раз
112910415
112910415
13 июля в 04:47
забыть, не вспоминать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 04:37
Аппетиты Точно нужно поумерить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 02:33
Не рано,а самое то!
Ironigor
Ironigor
13 июля в 00:27
Слуцкий ➕️ Дзюба = TWIX !)
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