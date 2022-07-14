Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»

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14 июля 2022, 11:31

Форвард ЦСКА может вернуться в «Сан-Лоренсо».

По информации источника, аргентинский клуб связался с Гайчем, который выразил желание вернуться в «Сан-Лоренсо». Игрок является воспитанником клуба.

Препятствием для сделки может стать желание ЦСКА отдать Адольфо в аренду клубу, который готов взять на себя половину его зарплаты.