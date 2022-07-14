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Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»

14 июля 2022, 11:31

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в «Сан-Лоренсо».

По информации источника, аргентинский клуб связался с Гайчем, который выразил желание вернуться в «Сан-Лоренсо». Игрок является воспитанником клуба.

Препятствием для сделки может стать желание ЦСКА отдать Адольфо в аренду клубу, который готов взять на себя половину его зарплаты.

Ранее Гайч заявлял, что хочет играть в ЦСКА.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 июля в 09:07
Называть его форвардом большая ошибка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 23:03
Самый провальный трансфер армейцев.
протон
протон
14 июля в 22:00
До сих пор в голове не укладывается. Как можно было заплатить 8 миллионов за туловище (футболистом его назвать крайне сложно), которое на поле не может абсолютно ничего? Даже в молодёжке любой нападающий выглядит бодрее него.
Худший трансфер в истории ЦСКА. Условный Рамон хотя бы реально был одарен, а этот и стоил дорого, и сам по себе бездарь, который по-моему вообще ничего не умеет. Можно сколько угодно говорить, что Зе дерево, но Антоха хотя бы пользу приносить умеет определённую, хоть и не забивает нихрена, Гайч же регулярно оставляет команду в меньшинстве
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 13:40
Вставьте ему перо перелётной птицы в задницу.
David Young
David Young
14 июля в 13:06
Пусть возвращается.
karakal60
karakal60
14 июля в 12:53
Работорговля продолжается..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 12:40
Говорят Адольф сбежал тогда.. Надо переписать историю. В сейф к Ленорычу!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
14 июля в 12:28
Скатертью дорога !!!
ОПС
ОПС
14 июля в 12:12
Что его держать, если он сам хочет уехать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 11:58
Хорошего футболиста Адольфом не назовут !! ))))))
Ironigor
Ironigor
14 июля в 11:40, ред.
Да уберите уже это недоразумение из команды. Яркая бесполезность !
нечитайло
нечитайло
14 июля в 11:40
Мы не боги,с нами не считаются
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