Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в «Сан-Лоренсо».
По информации источника, аргентинский клуб связался с Гайчем, который выразил желание вернуться в «Сан-Лоренсо». Игрок является воспитанником клуба.
Препятствием для сделки может стать желание ЦСКА отдать Адольфо в аренду клубу, который готов взять на себя половину его зарплаты.
Ранее Гайч заявлял, что хочет играть в ЦСКА.
Худший трансфер в истории ЦСКА. Условный Рамон хотя бы реально был одарен, а этот и стоил дорого, и сам по себе бездарь, который по-моему вообще ничего не умеет. Можно сколько угодно говорить, что Зе дерево, но Антоха хотя бы пользу приносить умеет определённую, хоть и не забивает нихрена, Гайч же регулярно оставляет команду в меньшинстве
Худший трансфер в истории ЦСКА. Условный Рамон хотя бы реально был одарен, а этот и стоил дорого, и сам по себе бездарь, который по-моему вообще ничего не умеет. Можно сколько угодно говорить, что Зе дерево, но Антоха хотя бы пользу приносить умеет определённую, хоть и не забивает нихрена, Гайч же регулярно оставляет команду в меньшинстве