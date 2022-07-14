Неймар желает остаться в ПСЖ

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14 июля 2022, 00:35

Нападающий ПСЖ хочет остаться в клубе, несмотря на желание парижан продать игрока.

Футболисту нужна игровая практика перед чемпионатом мира в Катаре. Соглашение бразильца с парижским клубом 1 июля было автоматически продлено до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос».