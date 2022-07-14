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Неймар желает остаться в ПСЖ

14 июля 2022, 00:35

Нападающий ПСЖ Неймар хочет остаться в клубе, несмотря на желание парижан продать игрока.

Футболисту нужна игровая практика перед чемпионатом мира в Катаре. Соглашение бразильца с парижским клубом 1 июля было автоматически продлено до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос».

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ RoArt (раскрыть)
14 июля в 14:07
7 ЗМ и 6 ЗБ... И это явно не у срона... Хе...
RoArt
RoArt ответ Неэгоист (раскрыть)
14 июля в 13:13
Только у Рона побед в ЛЧ больше, чем у них всех вместе взятых)))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
14 июля в 12:32
Я не пойму, кто нибудь в такой ситуации свалил бы.... Конечно он останется если совсем не сошел с ума, контракт обе стороны подписывали значит все всех устраивало зачем сейчас истерить что он должен уйти
Tex
Tex
14 июля в 10:48
У него роскошный контракт до 35, зачем ему куда то уходить.
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 08:38
Как то прослеживается любовь футболистов к клубам, которые связаны с углеводородами...! Неужели со школьной скамьи, с уроков химии и с несбывшейся мечты дополнить таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева идёт любовь о загадочных "С2Н3 на пару не берёт"!?)
Знатог
Знатог
14 июля в 08:34
Неее, в родных фавелах лучче!
Маг_тм
Маг_тм
14 июля в 08:06
В принципе его понять можно, уже не один клуб не предложит ему даже половину зарплаты которую ему платит ПСЖ. Ну для французов это большая проблема, они на эти деньги могли бы пол команды содержать
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 июля в 07:33
Пускай договаривается с Сашей Кокориным для прохождения соответствующего тренинга.
ДСА
ДСА
14 июля в 07:02
То сам хочет, что бы его продали,то теперь не выгонишь.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
14 июля в 06:52
Оставайся!
STVA 1
STVA 1
14 июля в 06:46
Конечно хочет
Vladimir808
Vladimir808
14 июля в 06:36
Губа не дура…)
Неймар остаётся в ПСЖ.
pt3bqbwt5dxk
pt3bqbwt5dxk
14 июля в 06:21
Тут он прав
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 06:17
все хотят остаться в псж
Caniggia
Caniggia
14 июля в 05:34
    112910415
    112910415
    14 июля в 05:21
    почему-то в Химки не желает ..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 июля в 05:04
    Ну раз Неймар желает,то пусть остаётс!только не ноет!
    нечитайло
    нечитайло
    14 июля в 05:00
    Не нужен будет, продадут
    Zenit_84
    Zenit_84
    14 июля в 04:33
    Прижился во Франции
    Comentarios
    Comentarios
    14 июля в 04:24
    Неймара в женскую лигу
    prts3tzbs8jj
    prts3tzbs8jj
    14 июля в 04:15
    Любит халяву
    VALENCIA C.F.
    VALENCIA C.F.
    14 июля в 04:12, ред.
    Конечно желает, зарплата пол ляма в неделю.
    stanichnik
    stanichnik
    14 июля в 03:50
    Тут уж как говорится или-или, или деньги, или игровая практика перед ЧМ-2022.
    shlomo
    shlomo
    14 июля в 03:47
    Мыслит правильно...:)))))
    Неэгоист
    Неэгоист
    14 июля в 02:27
    Месси : Согласен... Мбаппе : Хрен с ним, пусть остаётся... Роналду : Ребята, возьмите и меня...
    Ребята : Учи гимн ЛЕ... А-ха-ха-ха...
    k8b4s3b67wp7
    k8b4s3b67wp7
    14 июля в 01:55
    Хочет балдеть и дальше
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    14 июля в 01:07
    Вот уж новость, так новость!
    протон
    протон
    14 июля в 00:57
    В каком-то смысле его история начинает быть похожей на Бэйла. Рано начал, много выиграл в Барсе, захотел быть лицом 1 в другой команде, не очень сдюжил, теперь ПСЖ для него - пройденный этап, и там наскучило, и за новыми вызовами не особо стремится.
    Тем не менее, сборная Бразилии - похоже единственная команда, за которую он готов умирать на поле. Все смеются над его перекатываниями, но на последних двух ЧМ он реально как мог старался тащить и отдал всего себя, неудивительно, что травма в том матче с Колумбией довела его до слёз. Затащил Олимпиаду и Копу, да и на последней Копе выжал из себя максимум. В финале мочили его нещадно жёсткие аргентинские ребята - было поразительно, как любящий поваляться Неймар поднимается и продолжает пахать за троих.
    Естественно, к ЧМ он себя готовит, и уверен, в футболке "селесао" будет в полном порядке.
    протон
    протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 00:57
    Кто в здравом уме откажется от такой возможности получать огромные деньги, проводя в год 5-10 матчей на высоком уровне, не забывая при этом ездить к своей сестре в Бразилию на карнавал?
    Месяц назад: Неймар хочет уйти из ПСЖ, клуб не хочет его отпускать
    Сейчас: Неймар не хочет уходить, клуб хочет его продать
    🤪🤪🤪
    Неймар: Меня долго отговаривали, но я остаюсь. Я принял очень сложное решение, и решил продемонстрировать преданность ПСЖ. Чувствую себя героем. Я отработаю контракт до последнего цента, а ой, дня, дня.
    ПСЖ в общей сложности на него потратила 600-700млн, кроме лиги 1 они с ним так ничего и не выиграли, ну и тот уровень который он показывал в барсе конечно же в псж он не показывает)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 00:53
    С такой зарплатой трудно расстаться.
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