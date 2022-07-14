Неймар желает остаться в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар хочет остаться в клубе, несмотря на желание парижан продать игрока.
Футболисту нужна игровая практика перед чемпионатом мира в Катаре. Соглашение бразильца с парижским клубом 1 июля было автоматически продлено до 2027 года.
Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос».
Тем не менее, сборная Бразилии - похоже единственная команда, за которую он готов умирать на поле. Все смеются над его перекатываниями, но на последних двух ЧМ он реально как мог старался тащить и отдал всего себя, неудивительно, что травма в том матче с Колумбией довела его до слёз. Затащил Олимпиаду и Копу, да и на последней Копе выжал из себя максимум. В финале мочили его нещадно жёсткие аргентинские ребята - было поразительно, как любящий поваляться Неймар поднимается и продолжает пахать за троих.
Естественно, к ЧМ он себя готовит, и уверен, в футболке "селесао" будет в полном порядке.
Тем не менее, сборная Бразилии - похоже единственная команда, за которую он готов умирать на поле. Все смеются над его перекатываниями, но на последних двух ЧМ он реально как мог старался тащить и отдал всего себя, неудивительно, что травма в том матче с Колумбией довела его до слёз. Затащил Олимпиаду и Копу, да и на последней Копе выжал из себя максимум. В финале мочили его нещадно жёсткие аргентинские ребята - было поразительно, как любящий поваляться Неймар поднимается и продолжает пахать за троих.
Естественно, к ЧМ он себя готовит, и уверен, в футболке "селесао" будет в полном порядке.