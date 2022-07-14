Клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро

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14 июля 2022, 08:48

Клуб из Саудовской Аравии готов выложить огромную сумму ради подписания форварда «Манчестер Юнайтед» .

Источник сообщает, что один из клубов Саудии предложил заплатить за португальского игрока 300 млн евро, 250 млн из которых предполагается потратить на двухлетний контракт форварда (125 млн в год), 30 млн – выплаты МЮ за трансфер, 20 млн – комиссионные агентам.

Роналду вряд ли примет это предложение, так как хочет еще как минимум один сезон провести в Европе на топ-уровне.