Клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро

Клуб из Саудовской Аравии готов выложить огромную сумму ради подписания форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Источник сообщает, что один из клубов Саудии предложил заплатить за португальского игрока 300 млн евро, 250 млн из которых предполагается потратить на двухлетний контракт форварда (125 млн в год), 30 млн – выплаты МЮ за трансфер, 20 млн – комиссионные агентам.
Роналду вряд ли примет это предложение, так как хочет еще как минимум один сезон провести в Европе на топ-уровне.
Также ранее сообщалось, что ПСЖ не будет подписывать Роналду.
в теории, если согласится на сильное понижении в деньгах и перейдет в комфортный, легкий чемпионат, но в команду которая играет в лч, то игры в чемпионате + еврокубки + сборная в совокупности дадут ему 30-40 мячей за сезон, до 42 лет оформит свои 1000 мячей в официальных матчах и вот тогда может в млс, китай, саудовскую аравию, если силы еще будут конечно))
в теории, если согласится на сильное понижении в деньгах и перейдет в комфортный, легкий чемпионат, но в команду которая играет в лч, то игры в чемпионате + еврокубки + сборная в совокупности дадут ему 30-40 мячей за сезон, до 42 лет оформит свои 1000 мячей в официальных матчах и вот тогда может в млс, китай, саудовскую аравию, если силы еще будут конечно))