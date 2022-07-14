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Клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро

14 июля 2022, 08:48

Клуб из Саудовской Аравии готов выложить огромную сумму ради подписания форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Источник сообщает, что один из клубов Саудии предложил заплатить за португальского игрока 300 млн евро, 250 млн из которых предполагается потратить на двухлетний контракт форварда (125 млн в год), 30 млн – выплаты МЮ за трансфер, 20 млн – комиссионные агентам.

Роналду вряд ли примет это предложение, так как хочет еще как минимум один сезон провести в Европе на топ-уровне.

Также ранее сообщалось, что ПСЖ не будет подписывать Роналду.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
15 июля в 18:10
Ещё можно добавить, что ПСЖ проиграл титул Лиллю, а с Месси вернули его обратно себе. Но вылет - не провал, они всё сильнее играют, МС тоже не удалось пока выиграть ЛЧ. Но вот то, что с Кришем МЮ угодил в ЛЕ - это куда страшнее, а ведь без него они бились за медали.
А теперь истерит и не приходит на тренировки, выдумывая причины смешные, что у Джорджины праздничные дни.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
14 июля в 23:55
ПСЖ и без него в ЛЧ играли, а с ним у них там полный провал, и это гномолюбы знают но все равно поют диыерамбы своей некчемности
протон
протон
14 июля в 21:41
ещё +50 млн Чеферину, чтоб этот клуб «в виде исключения» в следующем сезоне сыграл в ЛЧ и счастливы будут буквально все
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 19:01
Зря вы спорите, Марадона лучший!
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
14 июля в 17:58
В том числе и моё мнение тоже! Но кристинолюбы бесятся от этого. Криш как раз таки обос..., что с ним команда угодила в ЛЕ, а Мессия будет играть в ЛЧ.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
14 июля в 16:42
Это твое субъективное мнение фантика, сегодняшняя ситуация говорит, что Месси в ПСЖ обо76ся даже в лиге фермеров, а Роналду не потерялся в МЮ в лучшей лиге
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
14 июля в 15:36
Любой, кто понимает футбол говорит, что Месси лучше!
Сегодняшняя ситуация с ним разве не говорит об этом?
Агент не знает куда его трудоустроить.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
14 июля в 13:49
Все вокруг это ты?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ЮЗИК (раскрыть)
14 июля в 13:21
Наверное деньги тоже играют роль, иначе он перешёл бы в Спортинг который играет в ЛЧ.

Но насколько правдива инфа по зарплате которую предлагают Роналду. В таком чемпионате можно улучшить стату, хотя она будет раздутая, но все таки.
амурец
амурец
14 июля в 13:11
А что пусть соглашается кроме ЧМ он все выиграл но с Португалией он ЧМ не станет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 июля в 13:04
Так понимаю, он в ЛЧ играть хочет, не нужны ему мульты
Птица Феникс
Птица Феникс
14 июля в 11:52
А может и пойдет.
Garrincha58
Garrincha58
14 июля в 11:45
зря отказывается в МЮ ему ничего не светит кроме 5 места
karnager
karnager ответ vedevas_93 (раскрыть)
14 июля в 10:06, ред.
Да в баварию его надо. Не будет хуже Лёвы, да и ещё один топ-чемп выиграет. А в 2023 уже к Месси доигрывать вместе)
vedevas_93
vedevas_93
14 июля в 09:49
он долларовый миллиардер и без этих 250 млн + он частично нарцисс и есть ощущения, что он хочет записать в статистику 1000 мячей

в теории, если согласится на сильное понижении в деньгах и перейдет в комфортный, легкий чемпионат, но в команду которая играет в лч, то игры в чемпионате + еврокубки + сборная в совокупности дадут ему 30-40 мячей за сезон, до 42 лет оформит свои 1000 мячей в официальных матчах и вот тогда может в млс, китай, саудовскую аравию, если силы еще будут конечно))
ОПС
ОПС
14 июля в 09:47
А может и пойдет.
dok66
dok66
14 июля в 09:26
Берут большие сомнения , что он пойдет на это . Хотя ... все может быть .
STVA 1
STVA 1
14 июля в 09:24
Езжай Рон)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЮЗИК (раскрыть)
14 июля в 09:19
Слишком пафосно звучит. А когда он им был, если все вокруг говорят, что Месси лучше?!
Наверное поэтому за ним очередь выстроились, что он "лучший" в истории 😂
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 09:18
Это уже фантастические романы пошли?)
Agamaga........
Agamaga........
14 июля в 09:17
Он эти деньги в Европе хочет получить, поэтому никто не хочет его брать.
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 09:12
Продали нефть - купили Роналду.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 09:12
Рону денег уже не надо ему надо остаться лучшим в истории
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 09:11
Сумма приличная,может и залуматься.
Elliada
Elliada
14 июля в 09:04
Этот бред либо сам Роналду распускает, чтобы создать видимость, что он кому-то нужен и чтобы заставить другие клубы действовать (как было в прошлом году, когда был слух, что МС готов подписать балласта. Из-за этого МЮ решился на трансфер и очень сильно пожалел), либо в этой сумме пропущена запятая - не 300, а 30,0 млн
Caniggia
Caniggia
14 июля в 09:02
Так и надо писать - не 300 лямов МЮ за Роналду, а всего 30, остальное в карман Рону и немного агентам.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 08:59
Как раз его уровень, какие-нибудь рекорды ставить там))
drug01
drug01
14 июля в 08:56
Слишком большое желание
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 июля в 08:53
Думаю, Рон этот вариант даже не рассмотрит
pmgxcbh559hp
pmgxcbh559hp
14 июля в 08:51
У арабов шального бабла как у дурака фантиков. Ну или как г**на за баней
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