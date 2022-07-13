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«Челси» ведёт переговоры по переходу Кимпембе

13 июля 2022, 22:19

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может перейти в «Челси». Лондонцы начали переговоры по трансферу футболиста.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по игроку в том случае, если парижане сочтут их удовлетворительными.

Ранее сообщалось об интересе к игроку из Ла Лиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
14 июля в 09:41
Парижский клуб вроде как готов продать его, так что проблем возникнуть не должно, нужно будет договориться по деньгам. А так игрок вполне добротный, из Парижа готов уйти только по финансовым причинам, т к хочет получать з/п как у Маркиньоса, но шейхи отказали в этом(смешно конечно).....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 июля в 05:21
Надо договариваться.
Stalker-ato
Stalker-ato
13 июля в 23:17
Вот это нормальный пэцан,надо брать его!
Romeo 777
Romeo 777
13 июля в 23:12
Странно, при Тухеле в ПСЖ он не так то уж часто и играл, за 2 сезона в Лиге1 провёл 24 и 16 игр.
протон
протон
13 июля в 22:59
Пока что феноменальная трансферная компания от Челси.
Стерлинг+Кулибали за жалких 85 миллионов. Сейчас ещё если Кимпембе подпишут, то вообще огонь. И подозреваю, что Стерлинг не последний трансфер в атаку, раз Рафинья сорвался.
Может захотят Лёву перехватить у Барсы)

Все это обойдётся Челси по цене Макгуайера+Санчо примерно.
Bensurr
Bensurr
13 июля в 22:54
Кимпембе лучше его взять за 38 млн евро,игрок моложе
Кулибали,все еше может прогрессировать, пожалуй этот трансфер обрадует фанатов Челси чем Кулибали, Кимбемпе временами был не плох в Псж был основой, но после ухода Тухеля он потерялся, может хочет еше раз раскрыться под руководством Тухеля? Дай Бог чтобы француз нашел свою игру.
azkan
azkan
13 июля в 22:46
Вот это я понимаю, буду рад если выгорит эта сделка.
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