«Челси» ведёт переговоры по переходу Кимпембе

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может перейти в «Челси». Лондонцы начали переговоры по трансферу футболиста.
ПСЖ готов рассмотреть предложения по игроку в том случае, если парижане сочтут их удовлетворительными.
Ранее сообщалось об интересе к игроку из Ла Лиги.
Стерлинг+Кулибали за жалких 85 миллионов. Сейчас ещё если Кимпембе подпишут, то вообще огонь. И подозреваю, что Стерлинг не последний трансфер в атаку, раз Рафинья сорвался.
Может захотят Лёву перехватить у Барсы)
Все это обойдётся Челси по цене Макгуайера+Санчо примерно.
Стерлинг+Кулибали за жалких 85 миллионов. Сейчас ещё если Кимпембе подпишут, то вообще огонь. И подозреваю, что Стерлинг не последний трансфер в атаку, раз Рафинья сорвался.
Может захотят Лёву перехватить у Барсы)
Все это обойдётся Челси по цене Макгуайера+Санчо примерно.
Кулибали,все еше может прогрессировать, пожалуй этот трансфер обрадует фанатов Челси чем Кулибали, Кимбемпе временами был не плох в Псж был основой, но после ухода Тухеля он потерялся, может хочет еше раз раскрыться под руководством Тухеля? Дай Бог чтобы француз нашел свою игру.
Кулибали,все еше может прогрессировать, пожалуй этот трансфер обрадует фанатов Челси чем Кулибали, Кимбемпе временами был не плох в Псж был основой, но после ухода Тухеля он потерялся, может хочет еше раз раскрыться под руководством Тухеля? Дай Бог чтобы француз нашел свою игру.