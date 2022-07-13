«Челси» ведёт переговоры по переходу Кимпембе

1657739945

13 июля 2022, 22:19

Защитник ПСЖ может перейти в «Челси». Лондонцы начали переговоры по трансферу футболиста.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по игроку в том случае, если парижане сочтут их удовлетворительными.

Ранее сообщалось об интересе к игроку из Ла Лиги.