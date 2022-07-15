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Федотов ответил на критику Уткина

15 июля 2022, 07:42

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны блогера Василия Уткина.

На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам.

Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью – Василий не знает еe изнутри.

Пожму ли руку? Зачем? Он же всe про меня знает.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 19:28
Все верно, Утка всего лишь коментатор, который макс должен знать номера, фио и амплуа игрока. А откуда ему знать весь футбольный процесс. Просто у него сейчас нет работы, так он(как и другие диванные) думают, что разбераются в футболе лучше чем кто либо. Если ему предложить место гл тр, то он либо откажится, либо клуб закроют по причине жестокого провала с результатом заб голов 1-70
Ravshan878
Ravshan878
15 июля в 10:26
Уткин как всегда разводить утки по всему Россию и за.🧐.)
Ravshan878
Ravshan878
15 июля в 10:12
Федотов чётко ответил гадкий Утёнко по имени Василий.
Как сказал Леопольд☝.
Василий выходи настоящий мужик 😉.)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 июля в 09:44
Достойный ответ.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 09:22
Уткину только и остается, что крякать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 09:11
Не осталось людей, который пожелал бы пожать жирному и вонючему руку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июля в 09:09
А разве Уткин кому то интересен? Этот тип скорее презираем всеми
shlomo
shlomo
15 июля в 08:29
Ну что сказать....Вася и все тут
Elliada
Elliada
15 июля в 08:11
Действительно. Критиковать легко. Если Уткин такой умный, пусть докажет на деле
Caniggia
Caniggia
15 июля в 08:00
Достойный ответ интеллигентного человека! Респект Федотову! Вот за что можно критиковать Федотова, если он ещё по сути и не начал работать? Уткин - жирный диванный тролль!
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 07:44
Вася окончательно превратился в тролля.
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