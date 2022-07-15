Талалаев — о чемпионских амбициях «Спартака»: «Мечтают девушки»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал чемпионские амбиции «Спартака».
В четверг генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что цель «Спартака» на сезон — чемпионский титул и победа в Кубке России.
Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон — победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались. Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами. Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».
Спросите его об Ахмате, он же их тренирует. Или это очередная провокация от журналистов?
Спросите его об Ахмате, он же их тренирует. Или это очередная провокация от журналистов?
окрестность оглашая грозным матом,
мечтает Талалай о "Спартаке",
но дослужился только до "Ахмата".
окрестность оглашая грозным матом,
мечтает Талалай о "Спартаке",
но дослужился только до "Ахмата".
Купил ли Мележиков несколько сильных игроков что бы закрыть проблемные позиции?
Купил ли Мележиков несколько сильных игроков что бы закрыть проблемные позиции?
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о целях клуба на следующий сезон.
«У нас одна задача — когда наш штаб подписывал контракт — еврокубки.
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Ну а мечтают, как говорится, девушки!)))
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о целях клуба на следующий сезон.
«У нас одна задача — когда наш штаб подписывал контракт — еврокубки.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ну а мечтают, как говорится, девушки!)))
https://youtu.be/N5zAumqSIJc