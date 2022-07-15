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Талалаев — о чемпионских амбициях «Спартака»: «Мечтают девушки»

15 июля 2022, 07:36

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал чемпионские амбиции «Спартака».

В четверг генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что цель «Спартака» на сезон — чемпионский титул и победа в Кубке России.

Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон — победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались. Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами. Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 июля в 16:05
Это была программа максимум , а ведь еще есть и программа минимум...)
y6zf4kf82b5k
y6zf4kf82b5k
15 июля в 16:03
В спартаке очень любят мечтать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Знатог (раскрыть)
15 июля в 14:19
Ему нет дела до Спартака, поверьте, просто находятся люди, которые задают глупые вопросв не по адресу, в итоге вот такой срач.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 июля в 14:16, ред.
Вот если Спартак купил бы Абрамович, то и я поверил бы, как и миллионы людей, что клуб может стать чемпионом. А пока смотрите на стоимость игроков Зенита и Спартака. Думаю вопросов нет. Так, что мечтать можно, никто не запретит, но в реале?????
Василий 50
Василий 50
15 июля в 14:07
Талалаев, думай о своей команде.
makkie
makkie
15 июля в 13:13
Зачем спрашивать Талалаева о целях Спартака?
Спросите его об Ахмате, он же их тренирует. Или это очередная провокация от журналистов?
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 13:10, ред.
А мы идём по жизни налегке,
окрестность оглашая грозным матом,
мечтает Талалай о "Спартаке",
но дослужился только до "Ахмата".
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 12:28
Щас начнется..., перепалка)
Сп62
Сп62
15 июля в 11:59
Видать плохо Андрей обучался в учреждениях. Иначе помнил бы песню: Мечтать, надо мечтать детям орлиного племени ...
Знатог
Знатог
15 июля в 10:59
А какое дело талалаеву до Спартака? Пусть о своей команде говорит.
Carl Lewis
Carl Lewis
15 июля в 09:46
Знатно потролил
Трезвый повар
Трезвый повар
15 июля в 09:31
Мележиков удивил своим заявлением. Достаточно ли он сам сделал что бы Спартак боролся за чемпионство и победу в кубке?
Купил ли Мележиков несколько сильных игроков что бы закрыть проблемные позиции?
Comentarios
Comentarios
15 июля в 09:26
Рыжик вроде игру ставит посмотрим
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 09:11
Но Зарема не девушка и судя по всему и не была ей
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 09:07
29.06.2021
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о целях клуба на следующий сезон.

«У нас одна задача — когда наш штаб подписывал контракт — еврокубки.
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Ну а мечтают, как говорится, девушки!)))
lobsterdam
lobsterdam
15 июля в 09:05
некий талалаев цитирует вошедшего в историю своего учителя - лучшего тренера всех времен и народов, достойный ученик, что тут скажешь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 09:03
Правильно, вот зарема и мечтает.
Futurista
Futurista
15 июля в 08:35, ред.
Девушки мечтают о газовой трубе...

Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 08:28
Не знал, что мечтать это гендерный признак…
Caniggia
Caniggia
15 июля в 08:16
Вполне рассудительный и адекватный ответ Талалаева! Ахмат, Оренбург и Факел тоже хотят стать чемпионами, но вслух об этом не распространяются, в отличие от некоторых.
hjlzuf
hjlzuf
15 июля в 08:10
Правильно Мележиков ставит цель. Надо добиваться, а не опускать руки.
Elliada
Elliada
15 июля в 08:02
Прежде, чем смеяться над остальными, пусть ответит какие цели у Ахмата. Не вылететь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 07:48
Что на Спартак взьелись? Как быки на красный цвет. Лучше бы подумал, как отбирать очки у коней и бомжей. А то понимаешь ли со Спартаком очко рвут, а перед этими миллеровцами и гинеровцами непонятно во что играет. КББ сказал "Андрей остановился". Пусть трогается. И без него троллей хватает).
stanichnik
stanichnik
15 июля в 07:45
Знатно потролил Мележекова
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