Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Радимов — о целях «Спартака» на сезон: «Какая-то фантастика»

15 июля 2022, 05:33

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о целях «Спартака» на сезон-2022/23.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед красно-белыми стоят задачи выиграть чемпионат и Кубок страны.

Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» — разные планеты. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» — они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок. Джикия и Соболев создают команду в Медиалиге — может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в Медиалиге могут конкурировать. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» — какая-то фантастика.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
15 июля в 09:11
Они и есть, фантазёры .
ОПС
ОПС
15 июля в 07:48
Мечтать не вредно., но трезвым надо быть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 07:19
    u67hxmj5eew8
    u67hxmj5eew8
    15 июля в 06:15
    Ты это Таньке Булановой втирай!
    ABir
    ABir
    15 июля в 06:07
    Цель поставлена, надо к ней стремиться. Это лучше, чем вообще без цели
    1 984
    1 984
    15 июля в 06:03
    Радимову нужно сосредоточиться на целях Зенита-2.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     