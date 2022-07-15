Радимов — о целях «Спартака» на сезон: «Какая-то фантастика»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о целях «Спартака» на сезон-2022/23.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед красно-белыми стоят задачи выиграть чемпионат и Кубок страны.

Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» — разные планеты. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» — они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок. Джикия и Соболев создают команду в Медиалиге — может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в Медиалиге могут конкурировать. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» — какая-то фантастика.