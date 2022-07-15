Газзаев: «Березуцкие должны были остаться в ЦСКА, а Федотов — в „Сочи“»

Бывший тренер сборной России оценил работу братьев — Алексея и Василия Березуцких — во главе московского ЦСКА .

В прошлом сезоне ЦСКА занял 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В середине июня братья Березуцкие были уволены из армейского клуба, а на их место приглашен бывший тренер «Сочи» .