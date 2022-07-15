Газзаев: «Березуцкие должны были остаться в ЦСКА, а Федотов — в „Сочи“»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу братьев — Алексея и Василия Березуцких — во главе московского ЦСКА.
В прошлом сезоне ЦСКА занял 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В середине июня братья Березуцкие были уволены из армейского клуба, а на их место приглашен бывший тренер «Сочи» Владимир Федотов.
В ЦСКА, к сожалению, за последние четыре года тоже, по-моему, 4 или 5 тренеров поменялось. Это не говорит о стабильности. Для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо. Заняли пятое место, были неплохие матчи и отрезки. Ну, сразу ничего не бывает. Мне кажется, они могли бы продолжать. И то же самое Федотов, у которого была блестящая команда в Сочи. Условия прекрасные, мне кажется, этот проект нужно было доводить до конца.
А Федотов уже состоявшийся опытный и квалифицированный тренер, достигший результата с командой от которой никто ничего не ждал. Сочи взяли серебро, учитывая что Зенит по определению №1 и без вариантов. То есть, фактически, Сочи - чемпион РПЛ, если не учитывать гегемона Зенита!
О каком ещё "доведении до конца этого проекта" говорит Газзаев? Быть выше Зенита? Ну уж, извините... Ротенберг себе не враг! По-моему свою миссию с Сочи Федотов выполнил сполна и довёл начатое до конца. Ему нужен новый вызов и он его получил в виде ЦСКА.
И для ЦСКА это шаг вперёд - опытный и успешный российский наставник. Всё что не делается - всё к лучшему, и эта народная мудрость сейчас весьма актуальна для ЦСКА. Удачи Федотову и его новой команде! Уверен, это будет один из главных, если не главныйm конкурентов Зениту.
А Федотов уже состоявшийся опытный и квалифицированный тренер, достигший результата с командой от которой никто ничего не ждал. Сочи взяли серебро, учитывая что Зенит по определению №1 и без вариантов. То есть, фактически, Сочи - чемпион РПЛ, если не учитывать гегемона Зенита!
О каком ещё "доведении до конца этого проекта" говорит Газзаев? Быть выше Зенита? Ну уж, извините... Ротенберг себе не враг! По-моему свою миссию с Сочи Федотов выполнил сполна и довёл начатое до конца. Ему нужен новый вызов и он его получил в виде ЦСКА.
И для ЦСКА это шаг вперёд - опытный и успешный российский наставник. Всё что не делается - всё к лучшему, и эта народная мудрость сейчас весьма актуальна для ЦСКА. Удачи Федотову и его новой команде! Уверен, это будет один из главных, если не главныйm конкурентов Зениту.