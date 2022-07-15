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Газзаев: «Березуцкие должны были остаться в ЦСКА, а Федотов — в „Сочи“»

15 июля 2022, 06:12

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу братьев — Алексея и Василия Березуцких — во главе московского ЦСКА.

В прошлом сезоне ЦСКА занял 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В середине июня братья Березуцкие были уволены из армейского клуба, а на их место приглашен бывший тренер «Сочи» Владимир Федотов.

В ЦСКА, к сожалению, за последние четыре года тоже, по-моему, 4 или 5 тренеров поменялось. Это не говорит о стабильности. Для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо. Заняли пятое место, были неплохие матчи и отрезки. Ну, сразу ничего не бывает. Мне кажется, они могли бы продолжать. И то же самое Федотов, у которого была блестящая команда в Сочи. Условия прекрасные, мне кажется, этот проект нужно было доводить до конца.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 16:46
Угу, неплохо. Упущенное 3е место после усиления состава и полное отсутствие игры. Провал концовки сезона! Начал-то может Лёха и за здравие, но вот окончил за упокой. Решение о смене тренера абсолютно закономерное. Рано ему с братом ещё ЦСКА тренировать.
Caniggia
Caniggia
15 июля в 08:13, ред.
Никак не уймётся бывший антинародный со своими братьями Березуцкими! Алексей, между прочим, сам попросил увольнения, никто его не гнал. У братьев всё ещё впереди, вот опыта поднабрались, потренируют ещё успешно.

А Федотов уже состоявшийся опытный и квалифицированный тренер, достигший результата с командой от которой никто ничего не ждал. Сочи взяли серебро, учитывая что Зенит по определению №1 и без вариантов. То есть, фактически, Сочи - чемпион РПЛ, если не учитывать гегемона Зенита!

О каком ещё "доведении до конца этого проекта" говорит Газзаев? Быть выше Зенита? Ну уж, извините... Ротенберг себе не враг! По-моему свою миссию с Сочи Федотов выполнил сполна и довёл начатое до конца. Ему нужен новый вызов и он его получил в виде ЦСКА.

И для ЦСКА это шаг вперёд - опытный и успешный российский наставник. Всё что не делается - всё к лучшему, и эта народная мудрость сейчас весьма актуальна для ЦСКА. Удачи Федотову и его новой команде! Уверен, это будет один из главных, если не главныйm конкурентов Зениту.
112910415
112910415
15 июля в 07:50
но поздно пилить опилки, поздно
memphis
memphis
15 июля в 06:56
До конца как Анжи??
993rzn7dumd2
993rzn7dumd2
15 июля в 06:45
это насчет конкуренции, откуда ей взяться, если сливки собираются еще не сформировавшиеся...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 06:38
Братья из ларца ушли, Вовчик в 39-е царство пришли.
Делов то. Зачем лаять?).
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 06:27
Вы шумите, шумите
Надо мною, березы,
Колыхайтесь, ведите
Свой напев вековой.
А я лягу, прилягу
Возле старой дороги,
На душистом покосе,
На траве молодой. ©
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 06:26
Кто же знает , что было бы дальше???
jwvn2xvkrgmq
jwvn2xvkrgmq
15 июля в 06:13
Псина за своих топит
Гость
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