Газзаев: «Если Дзюба останется в „Рубине“, будет популяризировать ФНЛ»

Бывший тренер сборной России высказался о будущем нападающего .

В конце мая 33-летний Дзюба покинул петербургский «Зенит» и сейчас поддерживает форму в казанском «Рубине».

Дзюба появился в «Рубине», и я думаю, что вот это и минус для наших тренеров, которые боятся игроков с характером держать в команде. Они часто дают результат. Тот же Дзюба мог спокойно играть еще в Премьер-лиге и давать результат. Такими игроками разбрасываться не нужно. Но если он будет за «Рубин» играть, то для Первой лиги это, конечно, фигура, которая поможет популяризировать футбол и первый дивизион.