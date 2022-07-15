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Газзаев: «Если Дзюба останется в „Рубине“, будет популяризировать ФНЛ»

15 июля 2022, 05:03

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

В конце мая 33-летний Дзюба покинул петербургский «Зенит» и сейчас поддерживает форму в казанском «Рубине».

Дзюба появился в «Рубине», и я думаю, что вот это и минус для наших тренеров, которые боятся игроков с характером держать в команде. Они часто дают результат. Тот же Дзюба мог спокойно играть еще в Премьер-лиге и давать результат. Такими игроками разбрасываться не нужно. Но если он будет за «Рубин» играть, то для Первой лиги это, конечно, фигура, которая поможет популяризировать футбол и первый дивизион.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
15 июля в 08:24
Как футболист он умер, теперь только скандалами будет о себе напоминать
112910415
112910415
15 июля в 07:55
с детства, видно, мечтал популяризировать ФНЛ !
виктор бочарников
виктор бочарников
15 июля в 06:22
Это была бы икона ФНЛ.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 05:15
Достали уже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 05:06
Зачем ему это надо?
Гость
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