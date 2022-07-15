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Дьяков: «Дзюба в „Рубине“ не от хорошей жизни»

15 июля 2022, 07:24

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

Дзюба на данный момент тренируется в «Рубине», который в сезоне-2022/23 будет играть в Первой лиге.

Он приехал в Казань не от хорошей жизни, но не потому, что будет играть в Первой Лиге за «Рубин». У них с Слуцким хорошие отношения, Дзюбе надо тренироваться, набирать форму.

Он ищет варианты. Думаю, Дзюба хочет нормальную зарплату и нормальный клуб, что-то не сходится, он в режиме ожидания. Пребывание в «Рубине» ему только пойдет на пользу, чтобы не сидеть дома. Переход в любительский клуб? Это даже нет смысла обсуждать, ему не 35 лет, будет играть на хорошем уровне. «Рубин» — думаю, нет.

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Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 13:10
Дьяков: «Дзюба в „Рубине“ не от хорошей жизни»
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Но и не от плохой!)
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 09:12
Видимо Дзюба решил стать чемпионом ФНЛ!)
1 984
1 984
15 июля в 08:26
От жадности он там.
xgr8x52wmm53
xgr8x52wmm53
15 июля в 08:20
Ясен перец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 07:26
В Рубине тоже люди играют!
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