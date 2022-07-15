Дьяков: «Дзюба в „Рубине“ не от хорошей жизни»

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» высказался о ситуации с нападающим .

Дзюба на данный момент тренируется в «Рубине», который в сезоне-2022/23 будет играть в Первой лиге.

Он приехал в Казань не от хорошей жизни, но не потому, что будет играть в Первой Лиге за «Рубин». У них с Слуцким хорошие отношения, Дзюбе надо тренироваться, набирать форму.

Он ищет варианты. Думаю, Дзюба хочет нормальную зарплату и нормальный клуб, что-то не сходится, он в режиме ожидания. Пребывание в «Рубине» ему только пойдет на пользу, чтобы не сидеть дома. Переход в любительский клуб? Это даже нет смысла обсуждать, ему не 35 лет, будет играть на хорошем уровне. «Рубин» — думаю, нет.