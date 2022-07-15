Кечинов: «„Зенит“ будет чемпионом – это миллион процентов»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова генерального директора «красно-белых» Евгения Мележикова о целях на сезон.

Вы же видели игру за Суперкубок с «Зенитом»? Что можно сказать? «Зенит» на две или на три головы был сильнее «Спартака». Мележиков и остальные могут говорить все что угодно. При удачном стечении обстоятельств, везении и грамотном старте – борьба за пятерку РПЛ будет для этой команды сверхрезультатом.

Конечно, других претендентов на чемпионство я не вижу. «Зенит» гораздо сильнее всех остальных команд. В этом сезоне «Зенит» будет чемпионом – это миллион процентов.