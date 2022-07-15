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Кечинов: «„Зенит“ будет чемпионом – это миллион процентов»

15 июля 2022, 08:24

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова генерального директора «красно-белых» Евгения Мележикова о целях на сезон.

Вы же видели игру за Суперкубок с «Зенитом»? Что можно сказать? «Зенит» на две или на три головы был сильнее «Спартака». Мележиков и остальные могут говорить все что угодно. При удачном стечении обстоятельств, везении и грамотном старте – борьба за пятерку РПЛ будет для этой команды сверхрезультатом.

Конечно, других претендентов на чемпионство я не вижу. «Зенит» гораздо сильнее всех остальных команд. В этом сезоне «Зенит» будет чемпионом – это миллион процентов.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:38
У Спартака состав на 2 место
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 10:56
Столько процентов быть не может.
alexamit
alexamit
15 июля в 10:21
    drug01
    drug01
    15 июля в 09:16
    Смело сказано но..... Рано!!!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 июля в 08:41, ред.
    Зенит будет играть как барин. Захочет чемпионом станет Динамо в юбилейный ход. После первых двух туров динамики и будут лидерами судя по календарю.

    Фишка такая в чемпе под т.н. топы ложить команды, которые уступают в классе в первых турах. Блатные через слабого соперника набирают ход, очки. А отщипенцы потом варятся в своем овне, надувая щеки, раскатами грома через *адницу).

    Вот так и расписывается чемпионат. Интересно же!)).

    Как у Салтыкова-Щедрина по-моему. Кому вершки, кому корешки).
    Всех с началом чемпионата!!!). Дождались.
    shlomo2
    shlomo2
    15 июля в 08:27
    Пока даже прогнозы трудно давать...
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    15 июля в 08:25
    Валере нужно посетить уроки математики.
    Гость
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