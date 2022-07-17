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Мелкадзе — о «Спартаке»: «Списывать всё на решение судьи странно»

17 июля 2022, 18:58
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил недовольство «Спартака», за который он ранее играл, работой арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Хорошо, что мы играли с «Торпедо» первый тур. Такие команды, которые вышли в РПЛ, начинают адаптироваться к четвёртому туру. Хорошо, что в первом туре сыграли — это нам на руку.

Смотрел матч «Спартака». Слышал, что рука, на которую опираешься, не пенальти. Там, когда мяч руки коснулся, игрок мог на мяч опереться, если бы чуть дальше мяч пролетел. Не то, что засудили. Выиграли бы, как мы сегодня, а то скидывать всё на одно неверное решение судьи странно. В каждом матче судья может ошибиться и ошибается. Ничего такого нет.

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Все комментарии
makkie
makkie
19 июля в 17:47
Ну Сочи не заслуживают, так что Мелкадзе может не переживать.
Брулин
Брулин
17 июля в 22:05
Отсутствие критического мышления, логики и ума в наше время норма)
Валерыч
Валерыч
17 июля в 21:30, ред.
У Мелкадзе, видать большая обида на Спартак.
Мало ставили в основу. А может сам виноват?
Лучше играть надо было.
ABir
ABir
17 июля в 21:06
Мелкадзе плохо смотрел матч со Спартаком
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
17 июля в 21:01
И сильно чешутся ладони.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 июля в 19:34
Там не только вратаря должны были удалить а всю команду, чтобы спартак победил.
старина
старина
17 июля в 19:34
Ты то куда,нападающий ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 19:33
Уже свои пытаются достучаться до спартачей, что происходящее никому неинтересно и надоело.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 19:25
там вратаря должны ещё удалить были
STVA 1
STVA 1
17 июля в 19:22
Не однозначное мнение. Будь в стане КБ дркгое говорил бы.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:12
Брошенки начинают мыслить критически,по отношению к своим обидчикам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 19:07
Играя в Спартаке он пел по-другому...
ДСА
ДСА
17 июля в 19:03
Когда арбитры узнают, что надо судить Спартак у них подкашиваются ноги.
Гость
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