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Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов». Объявлены назначения на 1-й тур РПЛ

13 июля 2022, 16:35

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

15 июля (пятница)

«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарёв.

16 июля (суббота)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

17 июля (воскресенье)

«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 июля в 05:28
честные, волнуясь, вступают в борьбу !
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
13 июля в 22:11
И сразу Безбородов! Федун включился в борьбу за золото?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 21:38
А безбородов как обычно спартак, в следующем туре кукуян рассудит спартак и так будут меняться кукуян и безбородов.
pomor45
pomor45
13 июля в 21:07
Вначале списка Куку... и в конце тоже Куку..
hjlzuf
hjlzuf
13 июля в 19:22
Ещё игры не начались, а судей уже осудили.))
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 18:30
Наш судейский корпус честный-
ясно каждому из нас,
а если кто-то оплошает,
то Широков двинет в глаз.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 июля в 18:05
Всем судьям желаю, чтобы пореже вспоминали. Это лучшая оценка.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 17:56
Кукуян не кому не дам "!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 17:52
Беспородов спартаковский судья...
Dinamo
Dinamo
13 июля в 17:35
Кукуян в каждом матче в наглую топит Динамо. 3 очка в этом матче не видать московскому клубу.
eqjyt643c6jz
eqjyt643c6jz
13 июля в 17:28
Безбородов и спартак начинают с 1-го тура.
Capral
Capral
13 июля в 17:24
Главное, чтобы не было такого вшивого пенальти, как в прошлом сезоне в ворота Ростова в московском матче. Вообще, надеюсь, что игры, некогда любимого клуба пройдут в этом чемпионате честно, не в пример прошлогодним. И не будет больше, таких пенальти, как в Краснодаре, Уфе и тп. Удачи, командам в предстоящей игре!!!
Gotlib
Gotlib
13 июля в 17:18
С Кукуем Динамо не очень фартило. Будем надеяться на этот раз не накосячит. Самый хреновый для Динамо это Карась.
ДинAmo
ДинAmo
13 июля в 16:53
Опять это армянское чувырло нас судит, быть беде... Всегда гни*а засуживает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 16:50
Ну вот и начинается,как долго я этого ждал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 16:49
Обалдеть...послезавтра уже чемпионат стартует...
Списки полиграфистов пошли...
Период бесфутболья был недолог....

Всех с грядущим стартом первенства !!!!!!
Ironigor
Ironigor
13 июля в 16:48
Кукуян точно кого-то кукуйнёт !)
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
13 июля в 16:40
Длинный список
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