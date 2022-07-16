«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Безбородова в матче с «Ахматом»

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16 июля 2022, 22:36

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб подаст протест в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС ) на работу главного судьи в матче с «Ахматом» (1:1).

Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.