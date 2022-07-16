«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Безбородова в матче с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб подаст протест в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) на работу главного судьи в матче с «Ахматом» (1:1).
Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
С первого тура душить начали. Те, кто смотрел матч, видел, что судейские ошибки были в одну сторону. Хозяевам позволялось всё, а гостям ничего. Странно что пенальти не усмотрели в ворота Спартака при таком подходе. Где-нибудь на 90-й минуте, чтоб не отыграться.
В общем, попал Безбородов. А ведь до этого судил хорошо...
С первого тура душить начали. Те, кто смотрел матч, видел, что судейские ошибки были в одну сторону. Хозяевам позволялось всё, а гостям ничего. Странно что пенальти не усмотрели в ворота Спартака при таком подходе. Где-нибудь на 90-й минуте, чтоб не отыграться.
В общем, попал Безбородов. А ведь до этого судил хорошо...
Ничего не изменилось имеем продолжение прошлого сезона.
Потом скажут, ну что вы про судейство там отставание в 20 баллов. Вот! Первые два бала отняли😔
Ничего не изменилось имеем продолжение прошлого сезона.
Потом скажут, ну что вы про судейство там отставание в 20 баллов. Вот! Первые два бала отняли😔