Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Безбородова в матче с «Ахматом»

16 июля 2022, 22:36
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб подаст протест в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) на работу главного судьи в матче с «Ахматом» (1:1).

Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Все новости
Хусаинов: «Левников ошибся, когда не удалил Соболева»
Сегодня, 03:20
Хусаинов: «Не было оснований для назначения пенальти в ворота „Спартака“»
Сегодня, 03:00
Генич: «Соболеву должна была прилететь красная карточка. Опять скандал»
Сегодня, 02:35
Николаев оценил решение Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака»
Сегодня, 01:45
Федун не согласился с назначенным пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:32
Экс-судья считает, что Черников не заслужил удаление в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:15
Привычное дело.Скучно,девочки!
ОПС
ОПС
17 июля в 05:41
Кто бы сомневался.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 01:35
Слепые кроты. Так судить нельзя. Одно и то же уже который год.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
17 июля в 00:40
Сомневался что сопли Спартака начнутся с первого тура, видать зря...
ABir
ABir
17 июля в 00:09
Гелию однозначно надо было удалять
makkie
makkie
17 июля в 00:08
Правильно!
С первого тура душить начали. Те, кто смотрел матч, видел, что судейские ошибки были в одну сторону. Хозяевам позволялось всё, а гостям ничего. Странно что пенальти не усмотрели в ворота Спартака при таком подходе. Где-нибудь на 90-й минуте, чтоб не отыграться.

В общем, попал Безбородов. А ведь до этого судил хорошо...
Kolenok
Kolenok
16 июля в 23:38
Безбородова Широкову отдайте,он его судейству научит!
nik9373
nik9373 ответ Брулин (раскрыть)
16 июля в 23:33
Сомневаюсь, что отстранят.
ЧиП
ЧиП
16 июля в 23:10, ред.
Всё верно, надо подавать протест, пусть разъясняют. С первого тура судейское безобразие. Решения, которые не поддаются объяснению.
Ничего не изменилось имеем продолжение прошлого сезона.
Потом скажут, ну что вы про судейство там отставание в 20 баллов. Вот! Первые два бала отняли😔
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 июля в 23:06
    Брулин
    Брулин
    16 июля в 23:03
    А толку? Ну признают, что у Спартака в очередной раз украли 3 очка. Их же не вернут. Газового Безбородова отстранят на пару матчей, но потом вернут и он снова будет чудовищно ошибаться.
    протон
    протон
    16 июля в 22:58
    Уже все ясно … Санкт-Петербург и Зенит уже в первом туре дали понять Спартаку, что о чемпионстве могут забыть, не разрешат Спартаку взять чемпионат … Уверен что из-за ничьей с Химками произошла активизация с самого первого тура
    старина
    старина
    16 июля в 22:57
    Без толку
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    16 июля в 22:55
    ой, прыщик на сковороде для обезболивающего)
    d1metras
    d1metras
    16 июля в 22:42
    Все правильно. Те кто матч видел думаю согласятся,что судья игру испортил и спровоцировал своими сомнительными решениями очередной судейский скандал.
    Baggio R.
    Baggio R.
    16 июля в 22:37
    Судью на мыло!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     