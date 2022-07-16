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Мешков рассудит ЦСКА и «Урал» вместо Левникова

16 июля 2022, 09:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Пресс-служба РПЛ сообщила о замене главного арбитра на матче 1-го тура между ЦСКА и «Уралом».

Виталий Мешков рассудит матч 1-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Уралом» вместо Кирилла Левникова.

Замена главного судьи произошла по причине болезни петербургского арбитра. Уже после приезда в Москву вчера вечером у него поднялась температура.

Вместо Виталия Мешкова на VAR в данном матче будет работать Евгений Кукуляк.

Бригада арбитров:
Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья – Роман Сафьян, VAR – Евгений Кукуляк, AVAR – Николай Богач.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 16 июля, начало в 15:00.

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Все комментарии
протон
протон ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 01:57
Хрен редьки оказался не слаще.
Kolenok
Kolenok
16 июля в 13:04
Обалдел от Москвы и набрался,деревня.
альсато
альсато
16 июля в 12:56
ну заменили и заменили...в первый раз что ли?)))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 11:44
Хотелось бы подробностей о состоянии Левникова. Кто напугал его? Если заболел, что ел, пил, когда, с кем? Начинается чемпионат и на тебе..температура. Нет..все мы люди, человеки. Болеем, падаем..но хорошо бы ясности на будущее, чтобы не было вопросов, пересудов. Матч то все равно покажет, если что, хотя на общедоступном канале игру не покажут. Меньше народу, больше кислорода?).
dok66
dok66
16 июля в 11:20
Да какая разница .
uqe884vjz45x
uqe884vjz45x
16 июля в 11:12
Это очень подозрительно.
Путин007
Путин007
16 июля в 10:51
Заболел со всеми бывает...надеюсь не будет спорных решений как в том сезоне в пользу ЦСКА
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 10:13
Поговаривают что в Москве видели бегающим по кабинетам человека, уроженца Харькова, с чемоданчиком!
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июля в 10:07
    drug01
    drug01
    16 июля в 10:05
    А нам всё равно, мы за футбол
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 июля в 09:44
    Походу федун вмешался, пенсионр и времени до фига заняться грязными делами.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    16 июля в 09:41
    Не верю!
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    16 июля в 09:38
    Все это прекрасно.
    Гость
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