Мешков рассудит ЦСКА и «Урал» вместо Левникова

Пресс-служба РПЛ сообщила о замене главного арбитра на матче 1-го тура между ЦСКА и «Уралом».
Виталий Мешков рассудит матч 1-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Уралом» вместо Кирилла Левникова.
Замена главного судьи произошла по причине болезни петербургского арбитра. Уже после приезда в Москву вчера вечером у него поднялась температура.
Вместо Виталия Мешкова на VAR в данном матче будет работать Евгений Кукуляк.
Бригада арбитров:
Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья – Роман Сафьян, VAR – Евгений Кукуляк, AVAR – Николай Богач.
Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 16 июля, начало в 15:00.