Мешков рассудит ЦСКА и «Урал» вместо Левникова

Пресс-служба РПЛ сообщила о замене главного арбитра на матче 1-го тура между ЦСКА и «Уралом».

Виталий Мешков рассудит матч 1-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Уралом» вместо Кирилла Левникова.

Замена главного судьи произошла по причине болезни петербургского арбитра. Уже после приезда в Москву вчера вечером у него поднялась температура.

Вместо Виталия Мешкова на VAR в данном матче будет работать Евгений Кукуляк.

Бригада арбитров:

Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья – Роман Сафьян, VAR – Евгений Кукуляк, AVAR – Николай Богач.