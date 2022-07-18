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Спортивный директор «Фиорентины»: «Трансфер Кокорина — ошибка»

18 июля 2022, 11:05

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина.

Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Но реальность такова, что в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова оценить его.

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Все комментарии
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
18 июля в 23:40
Дешевле платить чем расторгнуть, браво агенту Саши!!!
протон
протон
18 июля в 23:27
Саня, держись! До конца августа главное на глаза руководству не попадаться. А в январе можно рискнуть и продление потребовать!
Кокорину надо дать шанс, хотя бы 5-6 матчей в основе и полностью. Он обязательно заиграет. А, сидя на скамейке, он будет только зарплату получать...
протон
протон ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
18 июля в 23:26
Кокорин назвал успехом переход в Фиорентину
Kosmos58
Kosmos58
18 июля в 21:02
Только бледнолицый хочет второй раз наступить на грабли!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 июля в 16:22
Кокорин есть большая ошибка природы.
AlanW 1
AlanW 1
18 июля в 15:58
"Но реальность такова, что в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова оценить его."

Отличный ход - вначале похвалить, потом можно выпустить в стартовом составе и даже заявить, что игрок больше не продается...

Так конкуренты могут засуетиться и выкупить "темную лошаду" у конкурента. Пусть лучше у нас лавку протирает, чем потом окажется, что Кокорин ждал нужного момента для активации и заиграет в полную силу.
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 15:50
В очередной раз говорю :Это венец футбольной деятельности Арнольдыча! Браво!!!
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 15:29
Расторгайте с ним контракт.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 июля в 14:57
Саня пытается выбить новый контракт показываю прямо-таки юношескую прыть последнее время. Можно им ещё услуги Дзюбы и Кутепова предложить.
avici_liverpool
avici_liverpool
18 июля в 13:57
подождите еще лет 5
альсато
альсато
18 июля в 13:57
есть у меня дружок-тиффози из Флоренции!...вот пока он трезвый, оччучение, что "макаронник" -тупой, меня не покидает, но когда мы накатим...человек-человеком!)))))
barca200885
barca200885
18 июля в 13:37
Скиньте ему ссылку на канал Борзыкина.
112910415
112910415
18 июля в 13:28
нормально, надо подождать немного ...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
18 июля в 13:15
На ошибках учатся.
морозз
морозз
18 июля в 13:04
Когда ошибка приносит тебе в карман бабло, то это не ошибка…это предвидение!
старина
старина
18 июля в 13:02
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 12:25
Саня, покажет этим макаронникам почем сотня гребешков !
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 12:20
Это глупейшая ошибка.
dnpcvxz27g5x
dnpcvxz27g5x
18 июля в 12:14
Очень шибкая ошибка!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 12:01
Поздно до них дошло
Zhgoon
Zhgoon
18 июля в 11:51
Стопудово у трансфера темное закулисье.
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 11:50
С таким опытом ошибка...? Ну-ну...)
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 11:44
Наконец то дашло.
ОПС
ОПС
18 июля в 11:37
Ошибки надо исправлять.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
18 июля в 11:29
Это очень большая ошибка со стороны руководства Фиорентины!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
18 июля в 11:22
А Сашка доволен)
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 11:16
На ошибках учатся, особенно на таких.
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