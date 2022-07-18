Спортивный директор «Фиорентины»: «Трансфер Кокорина — ошибка»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина.
Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Но реальность такова, что в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова оценить его.
Отличный ход - вначале похвалить, потом можно выпустить в стартовом составе и даже заявить, что игрок больше не продается...
Так конкуренты могут засуетиться и выкупить "темную лошаду" у конкурента. Пусть лучше у нас лавку протирает, чем потом окажется, что Кокорин ждал нужного момента для активации и заиграет в полную силу.
Отличный ход - вначале похвалить, потом можно выпустить в стартовом составе и даже заявить, что игрок больше не продается...
Так конкуренты могут засуетиться и выкупить "темную лошаду" у конкурента. Пусть лучше у нас лавку протирает, чем потом окажется, что Кокорин ждал нужного момента для активации и заиграет в полную силу.