Спортивный директор «Фиорентины»: «Трансфер Кокорина — ошибка»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о трансфере нападающего .

Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Но реальность такова, что в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова оценить его.