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Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства»

17 июля 2022, 13:20

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба.

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Все комментарии
альсато
альсато
18 июля в 14:05
Повторяю еще раз- в Италии нет города, где бы тиффози не хотели бы наиб..нуть кирпичем по лысой голове Колине)))))
протон
протон
18 июля в 00:55
Футбол это зрелище, к судье претензий по поводу назначения пенальти не было бы претензий, основания были. Судьи смотрятся неорганично, как столб посреди поля, никто не управляет игрой, только разжигают ненависть между футболистами своими решениями. Это никак не отменяет факта вызывающего поведения футболистов в моменты контактов, конфликтов и прочих ситуаций на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 июля в 15:03
"Не считаю, что в России слабый уровень судейства"

Прав Каррера: оно у нас вообще никакущее.
a9kn28em9eue
a9kn28em9eue
17 июля в 14:40
он совершенно прав, ошибаются все, но не в одну калитку...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 13:46
Спартачи считают наоборот.
shlomo2
shlomo2
17 июля в 13:35
Согласен что судейские ошибки везде есть, в той же АПЛ дурдом порой происходит. Так что выигрывать надо несмотря на судей. Да, бывает что и непреднамеренно ошибаются конечно. Но когда судья целенаправленно прибивает одну из команд, это уже предвзятое судейство, а не ошибка.

Пи.Си. А вообще хочу болельщиков всех клубов, поздравить с началом нового сезона. Топим за красивые и интересные матчи в каждом туре!
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