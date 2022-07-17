Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.
Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.
Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба.
Прав Каррера: оно у нас вообще никакущее.
Прав Каррера: оно у нас вообще никакущее.
Пи.Си. А вообще хочу болельщиков всех клубов, поздравить с началом нового сезона. Топим за красивые и интересные матчи в каждом туре!
Пи.Си. А вообще хочу болельщиков всех клубов, поздравить с началом нового сезона. Топим за красивые и интересные матчи в каждом туре!