Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства»

Бывший тренер «Спартака» высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба.