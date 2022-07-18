Ринат Билялетдинов: «Дзюба в Азербайджане? Экзотика!»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» Артёма Дзюбы в клуб из чемпионата Азербайджана.
Дзюба в Азербайджане? Экзотика! «Карабах» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов — почему бы и нет. «Нефтчи» и тот же «Карабах» — лидеры чемпионата Азербайджана. Если всё же перейдёт, то будем пристально следить за их лигой!
Сначала Артёма сватали в Турцию, затем он побывал в «Рубине»… Теперь же петляет и заметает след.
Если да, хде факты.
Если да, хде факты.