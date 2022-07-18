Ринат Билялетдинов: «Дзюба в Азербайджане? Экзотика!»

Экс-тренер «Рубина» прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» в клуб из чемпионата Азербайджана.

Дзюба в Азербайджане? Экзотика! «Карабах» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов — почему бы и нет. «Нефтчи» и тот же «Карабах» — лидеры чемпионата Азербайджана. Если всё же перейдёт, то будем пристально следить за их лигой!

Сначала Артёма сватали в Турцию, затем он побывал в «Рубине»… Теперь же петляет и заметает след.