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Ринат Билялетдинов: «Дзюба в Азербайджане? Экзотика!»

18 июля 2022, 23:48

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» Артёма Дзюбы в клуб из чемпионата Азербайджана.

Дзюба в Азербайджане? Экзотика! «Карабах» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов — почему бы и нет. «Нефтчи» и тот же «Карабах» — лидеры чемпионата Азербайджана. Если всё же перейдёт, то будем пристально следить за их лигой!

Сначала Артёма сватали в Турцию, затем он побывал в «Рубине»… Теперь же петляет и заметает след.

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протон
протон
19 июля в 00:01
Дык Дзюба в Азербайджане?
Если да, хде факты.
Гость
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